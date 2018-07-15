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Can Bonomo ve Öykü Karayel, Çeşme'de düğün yaptı

ŞARKICI Can Bonomo ile oyuncu Öykü Karayel, 11 Temmuz'da İstanbul'da evlendikten sonra balayı tatili için İzmir'in Çeşme ilçesine gitti. Çift, burada sanatçı dostlarının katılımıyla düğün töreni düzenledi. Temsili nikahı, oyuncu...

Can Bonomo ve Öykü Karayel, Çeşme'de düğün yaptı
ŞARKICI Can Bonomo ile oyuncu Öykü Karayel, 11 Temmuz'da İstanbul'da evlendikten sonra balayı tatili için İzmir'in Çeşme ilçesine gitti. Çift, burada sanatçı dostlarının katılımıyla düğün töreni düzenledi. Temsili nikahı, oyuncu Sarp Apak kıydı.
Şarkıcı Can Bonomo ile oyuncu Öykü Karayel, balayı için bulundukları Çeşme'de bir gece kulübünde dostları ve sanatçı arkadaşlarıyla bir araya geldi.  27 yaşındaki Karayel, düğünde giydiyği ikiz kardeşi Ezgi Karayel'in tasarladığı gelinliği giydi. Can Bonomo ise bu kez beyaz smokin tercih etti. Davete Sertab Erener, Emre Kula, Gülse Birsel, Hasibe Eren, Alper Kul, Aylin Kontente ,Sarp Apak, Bengi Apak, Erdem Yener, Haki Biçici, Derya Karadaş, Engin Sivrioğlu, Öner Erkan, Sarp Apak, Mehmet Erdem, Aytunç Peksev, Yavuz Günal, Barış Arduç, Gupse Özay, İrem Sak, Muhsin Akgün, Meriç Aral, Serkan Keskin,  Güntaç Özdemir, Fatma Turgut, Rıza Kocaoğlu, Cengiz Erdem, Deniz Erdem, Uluç Bayraktar, Ayşen- Ferhat Zamanpur gibi çiftin yakın çevresinden oluşan sanatçı dostları katıldı. Can Bonomo ve Öykü Karayel’in temsili nikahını ise oyuncu Sarp Apak kıydı. Sarp Apak'ın mikrofon uzattığı Can Bonomo, "Bundan sonra son söz karımın" dedi.

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