Çağla Baykam ve Efe Bezci nişanlandı

ANKARA, () - KAM A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Çağla Baykam ve BESA Grup Yönetim Kurulu Üyesi Efe Bezci evliliğe ilk adımlarını görkemli bir nişan töreni ile attı.

KAM A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Çağla Baykam ve BESA Grup Yönetim Kurulu Üyesi Efe Bezci, Baykam ailesinin Ankara’da bulunan villasının bahçesinde gerçekleşen nişan töreni ile evlilik yolunda ilk adımlarını attı. Londra’da romantik bir evlilik teklifi ile mutluluklarını taçlandıran Baykam ve Bezci çifti, TOBB Başkanı Sn. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun kız isteme seremonisi ile aşklarını ailelerinin huzurunda resmiyete dökmüştü.

BEDRİ BAYKAM'DAN DUYGUSAL KONUŞMA

Nişan törenine genç çift enerjileri ile damga vururken, Dünya Sanat Birlikleri Başkanı Bedri Baykam’ın nişan kurdelesini kesip nişan yüzüklerini takarken yaptığı sıcak konuşma da konuklara duygusal anlar yaşattı.

DJ WOLFSON'DAN EĞLENCELİ PERFORMANS

Nişan töreni için hazırlanan göz alıcı gecede davetliler, melek kemancılar tarafından karşılandı. Piyano ve keman şovu eşliğinde sunulan akşam yemeğinin ardından ise konuklar orkestra, dans şovları ve havaifişek gösterileri ile devam eden gecede keyifli anlar yaşadı.

Nişandan sonra düzenlenen partide sahne alan dünyaca ünlü DJ Wolfson’un performansı davetlilere eğlenceli bir gece yaşattı.

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