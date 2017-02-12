Buz gibi suya atladılar

KAYSERİ’de, Red Bull Jump and Freeze’nin, Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlediği etkinlikte ilginç kostümler giyen yarışmacılar buz gibi suya atladı.Erciyes Kayak Merkezi’nde düzenlenen yarışmaya 30 takımdan 46 yarışmacı katıldı. Etkinlikte yarışmacılar birbirinden ilginç tasarladıkları kostümleri giydi. Çok sayıda kişi de etkinliğe ilgi gösterdi. Yarışmacılar, eğlenceli kıyafetler ve ekipmanlarla önce 50 metrelik pistten kayarak rampadan uçtu, ardından da soğuk havaya aldırmadan buz gibi suyla dolu havuza daldı. Yarışmanın jüri üyeliğini ise, Müge Boz, Yunus Günçe, Merve Oflaz, Ferman Akgül, Irmak Kazuk ve Toprak Razgatlıoğlu yaptı. Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Cıngı, yaptığı konuşmada şöyle dedi:"Büyükşehir Belediyemizin Erciyes Master Planı çerçevesinde dünya standartlarında bir kayak merkezi doğdu. Erciyes Kayak Merkezi’nde sadece kayak ve kış sporları değil, halkımızın beğenisini oluşturabilecek birçok aktiviteler yapıyoruz. Bugünde bir içecek markasının eğlenceli bir aktivitesi var. Burada neredeyse donmak üzere bir havuza yarışmacılar atlıyorlar. Halkımızın ilgisini çeken bir aktivite oldu. Bu tür etkinlikler inşallah bundan sonra da devam edecek."Yarışmacılar da geçen yıl da bu etkinliğe katıldıklarını belirterek, buz gibi suya girmelerinin kendilerini etkilemediğini söyledi.

FOTOĞRAFLI







