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Buse Terim’in koleksiyonuna büyük ilgi

Buse Terim, Boyner için çocukların en sevdiği karakterlerden ve en son trendlerden ilham alınarak hazırladığı ve geçtiğimiz günlerde satışa sunulan Buse Terim X Boyner koleksiyonu kapsamında Gaziantep’te sevenleriyle buluştu. Buse Terim,...

MAGAZİN 04.11.2019, 13:17
Buse Terim’in koleksiyonuna büyük ilgi
Buse Terim, Boyner için çocukların en sevdiği karakterlerden ve en son trendlerden ilham alınarak hazırladığı ve geçtiğimiz günlerde satışa sunulan Buse Terim X Boyner koleksiyonu kapsamında Gaziantep’te sevenleriyle buluştu.

Buse Terim, yeni koleksiyonun hikâyesini ve kendisiyle ilgili merak edilenleri paylaşmak için 2 Kasım’da Gaziantep’te takipçileriyle buluştu. Sonbahar-kış sezonuna damgasını vuran bu iş birliğinin heyecanını paylaşmak için Primemall Gaziantep’te Boyner ev sahipliğinde Buse Terim ile bir söyleşi gerçekleştirildi. Hayranları tarafından yoğun ilgi ile karşılaşan Buse Terim,  yeni koleksiyonu ve başarılı kariyeri ile ilgili merak edilenleri paylaştı.

“TÜM ÇOCUKLARIN BEĞENECEĞİ BİR KOLEKSİYON YAPMAK İSTEDİM”

Boyner ile iş birliği yapmanın kendisini çok heyecanlandırdığını ifade eden Buse Terim, yeni koleksiyon ile ilgili şunları söyledi:

"Buse Terim X Boyner koleksiyonu ile yeni sezonda Boyner’in çocuk giyim kategorisine farklı bir renk ve heyecan katmak istedik. Güncel çizgilerle tasarlanan, tüm çocukların seveceği bir koleksiyon yapma hedefiyle yola çıktık. Hem güncel trendler hem de masal karakterleri bana ilham verdi. Tütülü eteklerden trend botlara, sweatshirtlerden özel günlerde giyilebilecek şık elbiselere ve kıyafetlere kadar sezonun hit parçaları olacağını düşündüğümüz bir koleksiyon yarattık. Kendi kızıma da keyifle giydirdiğim, heyecan verici bir koleksiyon oldu. Ayrıca, Baby on the Go patik koleksiyonumuzdan kız ve erkek bebekler için 3’er patik modelini Boyner X Baby on the Go adıyla sadece Boyner’e özel olarak hazırladık. Bu keyifli iş birliğimiz İlkbahar-Yaz 2020 sezonunda da devam edecek. Minikleri, çok renkli ve eğlenceli bir koleksiyonun beklediğini şimdiden söyleyebilirim."

Söyleşinin ardından hayranlarıyla uzun süre fotoğraf çektiren Buse Terim, Gaziantep’te olmaktan mutluluk duyduğunu, herkesi yeni koleksiyonu keşfetmeye davet ettiğini belirtti.

Buse Terim X Boyner Çocuk Koleksiyonu Gaziantep’le birlikte; İstanbul, İzmir, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Trabzon, Hatay, Kocaeli, Kahramanmaraş, Mersin, Rize, Sakarya ve Samsun şehirlerindeki toplam 39 Boyner mağazasında ve boyner.com.tr’de aileler ve miniklerle buluşuyor.

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