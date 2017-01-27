Buse Narcı: İşimle anılmak istiyorum

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - ÜNLÜ isimlerle aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen oyuncu 24 yaşındaki Buse Narcı, İstanbul'da sıkılınca soluğu Antalya'da aldı.

Özcan Deniz ve pop sanatçısı Emre Altuğ ile aşk yaşadığı iddialarıyla adı anılan Buse Narcı, Antalya Lara'daki The Wise Boutique Otel & Spa'da tatil yapıyor. 'Kim Milyoner Olmak İster' ve 'Bugün Ne Giysem' gibi yarışma programlarına katılan Buse Narcı, hakkında merak edilen soruları yanıtladı. Narcı, Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları 3'üncü sınıf öğrencisi olduğunu söyledi.

Magazin basınının kendisi hakkında farklı şeyler yazdığını kaydeden Buse Narcı şunları söyledi:

"Hakkımdaki aşk iddialarıyla ilgili bir şey demek istemiyorum. Fakat abartı olduğunun altının çizmek istiyorum. Ben işimle gündeme gelmek istiyorum. Son projem Büşra Yılmaz tarafından yazılan '4N1K' adlı filmde oynamak oldu. Filmimiz mayıs ayında vizyona girecek. Daha önce de 'Ammar 2' adlı korku filmi ile 'Kördüğüm' dizisinde rolüm vardı. Bunların yazılmasını, oyunculuğumun ön plana çıkmasını tercih ediyorum. Aldığım eğitim de sahne ve sahne sanatıyla ilgili. Gelecekte ekran önünde olmayı hedefliyorum" diye konuştu. Parmağındaki 5 pırlantalı yüzüğü dikkati çeken Narcı, "Kendim almadım. Ama kimin aldığını da söylemem. Aslında beğeniyorum, ilgimi de çekmiyor değil."

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