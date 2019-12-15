Bursa'da Mabel Matiz rüzgarı

Gürkan DURAL/BURSA, ()- BURSA'da sahneye çıkan Mabel Matiz, şarkılarıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Kendine has tarzı ve şarkılara getirdiği yorumlarla büyük bir dinleyici kitlesine sahip olan Mabel Matiz, dün gece Bursa’da sahneye çıktı. Repertuvarının ilk bölümlerinde duygusal şarkılarına yer veren şarkıcı; ‘Gel’, ‘Sarmaşık’, ‘Öyle Kolaysa’ gibi şarkılarıyla dinleyicilerini hüzünlendirdi. Ardından mekandaki enerjiyi artıran Mabel Matiz, hareketli şarkılarıyla keyifli bir gece yaşattı. Matiz yöresel şarkıları seslendirirken, dinleyiciler birlikte tempo tuttu, dans etti. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Mabel Matiz, mekanı dolduran Bursalılara teşekkür ederek programını noktaladı.



