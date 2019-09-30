Bursa'da Azis coşkusu

BURSA'da düzenlenen 'Balkan Panayırı', bölgede yaşayanlar tarafından yoğun ilgi gördü. İki gün süren panayırın ikinci gününde sahne alan, Balkanlar’ın sevilen şarkıcısı Azis’in konserine ise binlerce kişi katıldı.

Nilüfer Belediyesi’nin, Nilüfer Belediyespor ve Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) iş birliğiyle düzenlediği panayır, yoğun ilgi gördü. Bu yıl 9. kez düzenlenen 'Balkan Panayırı'na katılanlar hem Balkan kültürünü yaşama fırsatı buldu hem de eğlence dolu iki gün geçirdi.

Balkan Panayırı'nın en büyük ilgiyi gören ismi ise 'Balkanlar’ın Tarkan’ı' olarak bilinen Azis oldu. Panayırın ikinci gününde sahne alan Azis, yoğun ilgi gördü. Konser alanına sığamayanlar çevredeki sokakları doldurdu. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Azis’in şarkılarına hayranları da eşlik etti. Sahne performansıyla beğeni toplayan Azis, Bursa ve Nilüfer’de olmaktan mutlu olduğunu ifade etti. Azis’in, zaman zaman Türkçe olarak hayranlarına seslenmesi büyük alkış aldı. Yoğun ilgi gören Azis, sahneden inerek hayranlarının yanına da gitti. Samimi tavırlarıyla dikkat çeken şarkıcı, sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Konser sonunda Azis’e, Balkan Panayırı Düzenleme Komitesi’nden Naci Kale, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem adına teşekkür plaketi verdi.



