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Burcu Esmersoy OPPO Find X2 Modelini Tanıttı

OPPO, Koronavirüs sebebiyle yeni amiral gemisi Find X2'nin Türkiye lansmanını Burcu Esmersoy'un moderatörlüğünde online olarak gerçekleştirdi.

MAGAZİN 30.04.2020, 06:01 Murat Aydın
Burcu Esmersoy OPPO Find X2 Modelini Tanıttı

OPPO, Koronavirüs sebebiyle yeni amiral gemisi Find X2'nin Türkiye lansmanını Burcu Esmersoy'un moderatörlüğünde online olarak gerçekleştirdi. OPPO Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou'nun Burcu Esmersoy'un sorularını yanıtladığı lansman eğlenceli görüntülere sahne oldu.

OPPO, ileri teknoloji kabiliyetini ve kararlılığını temsil eden yeni amiral gemisi Find X2'nin Türkiye lansmanını, Burcu Esmersoy'un moderatörlüğünde bugün online olarak gerçekleştirdi. Find X2 modelinin mükemmeli yansıttığını söyleyen Burcu Esmersoy, “Son teknolojiye sahip üçlü kamera mobil fotoğrafçılık alanında fazlasıyla fark yaratacaktır. Selfie meraklıları için de 32 MP çözünürlüklü ön kameranın, Find X2 modelinin tercih edilme sebeplerinin başında geleceğine eminim. Yıllardır bu işin içinde olduğum için rahatlıkla söyleyebilirim ki gördüğüm en iyi kameralardan biri” dedi.

OPPO Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou ise Find X2 ile yapılabileceklerle ilgili Burcu Esmersoy'a şu bilgileri verdi: “Konuştuğumuz mükemmelliği en iyi şekilde gösteren Find X2'de 3'lü kamera sistemi ile çok güzel fotoğraflar çekebilirsiniz. 65W Super VOOC hızlı şarj teknolojisi ile sadece 38 dakikada telefonu tamamen şarj edebilirsiniz. En önemlisi ise QHD+ çözünürlükte 120 Hertz ekran yenileme hızına sahip Ultra Görüş Ekranı ile film izleyip oyun oynamaktan büyük keyif alacaksınız.”

Burcu Esmersoy, Weijian Zhou'ya Orhan Veli'nin şiirini okuttu

OPPO Türkiye'nin Sıla ile çektiği ve Didem Soydan, Uraz Kaygılaroğlu ve Hakan Kurtaş gibi isimlerin yer aldığı reklam filmine de değinen Burcu Esmersoy, Weijian Zhou'ya reklamdaki Orhan Veli konseptini es geçemeyeceğini, bu projeyi kendi adına çok başarılı bulduğunu söyledi. Bunun üzerine Weijian Zhou, Orhan Veli'nin ‘Bir İş Var Bu İşin İçinde’şiirini izleyicilerin karşısında okuyarak renkli görüntülere sahne oldu.

#BurcuEsmersoy
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