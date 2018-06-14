Buray, Sinop'ta hayranlarını coşturdu

Esra AKSU/SİNOP, ()- SİNOP'ta Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında konser veren pop müzik şarkıcısı Buray, hayranlarını coşturdu.

Buray, Sinop'ta İskele Meydanı'nda Belediye tarafından organize edilen Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında verdiği konserde hayranlarıyla buluştu. Konser sırasında Buray, cep telefonundan canlı yayın da yaptı. Konseri izleyen binlerce Sinoplu, şarkıcıya eşlik etti. 'Aşk mı Lazım' isimli parçasıyla programına başlayan Buray, 'Seni Sevmiyorum Artık', 'Sen Sevda mısın', 'Kimsenin Suçu Yok' isimli şarkılarıyla izleyicilerden büyük alkış aldı.



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