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Burak Özçivit kamera karşısında
Erkek giyim markası Altınyıldız Classics, 2019-2020 Sonbahar-Kış Koleksiyonu'nu marka yüzü Burak Özçivit’in başrolde olduğu reklam filmiyle tanıttı. 'Başarıyı üstünde taşı' sloganıyla yola çıkan reklam filminde herkes Burak...
MAGAZİN 22.10.2019, 12:07
Erkek giyim markası Altınyıldız Classics, 2019-2020 Sonbahar-Kış Koleksiyonu'nu marka yüzü Burak Özçivit’in başrolde olduğu reklam filmiyle tanıttı.
'Başarıyı üstünde taşı' sloganıyla yola çıkan reklam filminde herkes Burak Özçivit’in giysilerine 'Başarılı' diyerek iltifat ediyor. Çekimlerdeki tüm kıyafetlerin seçim aşamasında yer alan Burak Özçivit, her biri kendi içinde rahatlıkla kombinlenen hem şık hem casual tarzda yorumlanabilen çok yönlü tasarımları taşıyor.
Rabarba imzasını taşıyan Altınyıldız Classics 2019-2020 Sonbahar-Kış Koleksiyonu reklamının yönetmen koltuğunda ise Uygar Kutlu oturdu.
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