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Bulgar şarkıcısı Dzhena, Bodrum'da sahne aldı

BULGAR pop-folk şarkıcısı Dzhena, sahne aldığı Bodrum'daki bir otelin beach club'ında hayranlarını coşturdu. Dzhena, konserin ardından cennet koyları tekne ile ören yerlerini ise lüks otomobil ile gezip, hatıra fotoğrafı çektirdi. Bulgarlar...

Bulgar şarkıcısı Dzhena, Bodrum'da sahne aldı
BULGAR pop-folk şarkıcısı Dzhena, sahne aldığı Bodrum'daki bir otelin beach club'ında hayranlarını coşturdu. Dzhena, konserin ardından cennet koyları tekne ile ören yerlerini ise lüks otomobil ile gezip, hatıra fotoğrafı çektirdi.
Bulgarlar pop müzik yıldızı Dzhena, Bodrum'daki ünlü bir otelin beach clubı'nda dün sahne aldı. Üç dilde söylediği şarkılarla izleyenlerini coşturan Dzhena, sahne aralarında izmleyicilerle sohbet de etti. En çok beğendiği Türk şarkıcısının Tarkan ve Hakan Altun olduğunu söyleyen Dzhena, sahne performansıyla dikkati çekti. Dzhena, konserin ardından Bodrum'un cenet koyları ve örenyerlerini gezdi.
Basın mensuplarıyla sohbet eden Dzhena, "Hem konserdeki ortama hem de konser sonrası yaptığım gezilerde Bodrum'un doğal ve binlerce yıllık tarihi güzelliklerine hayran kaldım. Bol bol hatıra fotoğrafı çektirdim. Aslında 3 gün için gelmiştim ama tatili bir haftaya çıkardım. Gelecek yıl, birkaç organizasyon yaparak daha sık Bodrum'a gelmeyi düşünüyorum. Bu ilçenin kıymetini bilsinler" dedi.

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