Son Dakika
Bülent Ersoy, şarkılarını sevenleriyle birlikte söyledi
TÜRK Sanat Müziğinin Diva'sı olarak nitelendirilen Bülent Ersoy, Bursa'da sahne aldı. Sahnede dinleyicileriyle samimi diyaloglar kuran ve espriler yapan Ersoy, konserinin bir bölümünde sahneden inerek seyircilerinin arasında şarkılarını seslendirdi. Jolly...
MAGAZİN 08.09.2019, 10:23
TÜRK Sanat Müziğinin Diva'sı olarak nitelendirilen Bülent Ersoy, Bursa'da sahne aldı. Sahnede dinleyicileriyle samimi diyaloglar kuran ve espriler yapan Ersoy, konserinin bir bölümünde sahneden inerek seyircilerinin arasında şarkılarını seslendirdi.
Jolly Joker Bursa Sahnesi’nde dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşatan ünlü sanatçı, performansıyla göz doldurdu. Geçmişten günümüze şarkılarını seslendiren ve Bursalıları nostaljik bir yolculuğa çıkaran enerjisiyle de beğeni topladı. Sempatik tavırlarıyla sahnede öne çıkan Bülent Ersoy, dinleyicileriyle girdiği samimi diyaloglarla mekânı kahkahaya boğdu. Konserin bir bölümünde ise sahneden inen Diva, sevenlerinin arasında şarkılarını söyledi. Yoğun ilgi ile karşılaşan ünlü sanatçı, dinleyicilerinin fotoğraf isteklerini de geri çevirmedi. 2 saati aşkın bir süre sahnede kalan Ersoy, alkışlar eşliğinde programını sonlandırdı.
Jolly Joker Bursa Sahnesi’nde dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşatan ünlü sanatçı, performansıyla göz doldurdu. Geçmişten günümüze şarkılarını seslendiren ve Bursalıları nostaljik bir yolculuğa çıkaran enerjisiyle de beğeni topladı. Sempatik tavırlarıyla sahnede öne çıkan Bülent Ersoy, dinleyicileriyle girdiği samimi diyaloglarla mekânı kahkahaya boğdu. Konserin bir bölümünde ise sahneden inen Diva, sevenlerinin arasında şarkılarını söyledi. Yoğun ilgi ile karşılaşan ünlü sanatçı, dinleyicilerinin fotoğraf isteklerini de geri çevirmedi. 2 saati aşkın bir süre sahnede kalan Ersoy, alkışlar eşliğinde programını sonlandırdı.
26°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Röportaj & Söyleşi Tümü
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
Namaz Vakti 08 Eylül 2019
|İmsak
|05:02
|Güneş
|06:30
|Öğle
|13:07
|İkindi
|16:43
|Akşam
|19:34
|Yatsı
|20:57
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Denizlispor
|3
|7
|4. Çaykur Rizespor
|3
|7
|5. Trabzonspor
|3
|5
|6. Ankaragücü
|3
|5
|7. Sivasspor
|3
|4
|8. Beşiktaş
|3
|4
|9. Galatasaray
|3
|4
|10. Antalyaspor
|3
|4
|11. Gazişehir
|3
|4
|12. Malatyaspor
|3
|3
|13. Konyaspor
|3
|3
|14. Başakşehir
|3
|3
|15. Kayserispor
|3
|1
|16. Kasımpaşa
|3
|1
|17. Göztepe
|3
|1
|18. Gençlerbirliği
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|3
|7
|3. Fatih Karagümrük
|3
|7
|4. Bursaspor
|3
|6
|5. Adana Demirspor
|3
|5
|6. Keçiörengücü
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|4
|8. Erzurum BB
|3
|4
|9. Osmanlıspor
|3
|4
|10. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|11. Altay
|3
|4
|12. Menemen Belediyespor
|3
|4
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. Arsenal
|4
|7
|6. Everton
|4
|7
|7. West Ham
|4
|7
|8. M. United
|4
|5
|9. Tottenham
|4
|5
|10. Sheffield United
|4
|5
|11. Chelsea
|4
|5
|12. Burnley
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|4
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|3
|9
|2. Athletic Bilbao
|3
|7
|3. Sevilla
|3
|7
|4. Levante
|3
|6
|5. Real Madrid
|3
|5
|6. Osasuna
|3
|5
|7. Deportivo Alaves
|3
|5
|8. Barcelona
|3
|4
|9. Granada
|3
|4
|10. Valencia
|3
|4
|11. Celta de Vigo
|3
|4
|12. Real Valladolid
|3
|4
|13. Real Sociedad
|3
|4
|14. Mallorca
|3
|3
|15. Real Betis
|3
|3
|16. Villarreal
|3
|2
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
|20. Leganés
|3
|0