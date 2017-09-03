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Bülent Ersoy, Bodrum gecelerinde eğlendi

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), ()-BODRUM'da tatilini geçiren Bülent Ersoy, eğlenmek için gittiği gece kulübünde, "Bodrum benim için vazgeçemeyeceğim bir güzide kentimiz" dedi. Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak Mahallesi'nde tatilini geçiren...

Bülent Ersoy, Bodrum gecelerinde eğlendi

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), ()-BODRUM'da tatilini geçiren Bülent Ersoy, eğlenmek için gittiği gece kulübünde, "Bodrum benim için vazgeçemeyeceğim bir güzide kentimiz" dedi.
Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak Mahallesi'nde tatilini geçiren ünlü sanatçı Bülent Ersoy, dün gece gittiği bir eğlence merkezinde özellikle kadın hayranlarının ilgi odağı oldu. Bodrum'da yaşayan Haluk Kunter'in sahne aldığı kulübü ziyaret eden Bülent Ersoy, şarkılara eşlik ederek eğlendi. Yaklaşık iki saat eğlence mekanında kalan Ersoy, sevenleriyle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Ersoy yaklaşık bir hafta daha Bodrum'da kaldıktan sonra İstanbul'a döneceğini belirterek, "Bodrum benim için vazgeçemeyeceğim bir güzide kentimiz. Bu akşam sevgili arkadaşım Haluk'u izlemeye geldim" dedi.

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