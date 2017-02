Bu gelinlikleri giymek cesaret ister

İZMİR Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından 7-10 Şubat tarihlerinde, bu yıl 11'nci kez düzenlenen IF Wedding Fashion İzmir - Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı Gala Defilesi, Portekizli ünlü modacı Micaela Oliveira'nın giyilmesi cesaret isteyen transparan gelinlikleriyle gerçekleşti.Gelinlik, damatlık ve abiye sektöründe dünyanın önde gelen fuarları arasında gösterilen 'IF Wedding Fashion İzmir' 11. kez açıldı. Fuar İzmir'de düzenlenen gelinlik, damatlık ve abiye giyim fuarında, Portekizli ünlü modacı Micaela Oliveira’nın imzasını taşıyan koleksiyonun sergilendiği Gala Defilesi'ne transparan gelinlikler damga vurdu.Defilede, iç çamaşırı markası Intimissima’nın tanıtım yüzü Portekizli model Francisca Perez ile giyim ve parfüm markası Carolina Herrera’nın marka yüzü İspanyol model Montse Suarez de podyuma çıktı. 'Once Upon a Time' adını taşıyan ve 70 parça üründen oluşan koleksiyonu ile ilgi gören, "Ünlülerin stilisti" olarak da anılan Oliveira, Sinderella masalından esinlenerek hazırladığı koleksiyonu ile İzmirlilere görsel şov sundu.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, defile sonrası Oliveira'ya teşekkür plaketi verdi. Sadece profesyonel ziyaretçilere açık olacak fuar, 4 gün boyunca yedi solo, birer de karma, performans, gala ve final defilesi olmak üzere toplam 11 defileye ev sahipliği yapacak.

