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Brezilyalı model Bodrum'da hem iş yaptı hem tatil

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde katolog çekimi için kameraların karşısına geçen Brezilyalı model Danielle Fernandes, bir yandan da 2 yaşındaki kızıyla tatil yaptı.

Brezilyalı model Bodrum'da hem iş yaptı hem tatil
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde katolog çekimi için kameraların karşısına geçen Brezilyalı model Danielle Fernandes, bir yandan da 2 yaşındaki kızıyla tatil yaptı.

Brezilyalı, 30 yaşındaki ünlü model Danielle Fernandes, Muğla'nın Bodrum ilçesinde hem kızıyla tatil yaptı hem de katog çekimleri için kameraların karşısına geçti. Fernandes, 5 günlük tatilinin 3 gününü bir mayo ve deri giyim şirketinin ürünlerinin tanıtımı için Küdür Yarımadası'ndaki bir beach clup yapılan katalog çekiminde geçirdi. Gün boyu kumsalda kameralara pozlar veren ünlü model, verilen aralarda ise 2 yaşındaki kızı ile denize girip, mavi tura çıktı. Fernandes, gezdiği cennet koylara hayran kaldı. Geçen yıl da Bodrum'da bir inşaat firması tarafından yaptırılan villaların tanıtımı için modellik yapan Fernandes, Türkiye'de ünlü markalarla çalışmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Daha önce, İstanbul, Bodrum, Antalya ve  Kapadokya'da birçok kez çekimlere katıldım. Türkiye'deki tabiat ve kültür varlıkları inanılmaz güzel. Bu güzellikler içerisinde çalışırken kendimi dinlenmiş hissediyorum" dedi. Fernandes, Bodrum çekimlerindeki bazı fotoğrafların kendisine ait sosyal medya hesaplarından takipçileri ile de paylaştı.


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