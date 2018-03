Bostancı'da Hadise var!

Hadise, Cumartesi akşamı Bostancı Gösteri Merkezi'nde hafızalardan kolay kolay silinmeyecek bir konsere imza attı.



6 dansçı ve 7 kişiden oluşan orkestrasıyla 2 saate yakın performans sergileyen Hadise, 21 şarkı seslendirdi. Işık şovlarının yanı sıra, led ekranlarda her şarkının atmosferine uygun hazırlanan videolar ile de adeta görsel bir şölen yaşattı.



Göz alıcı bir ışık şovuyla seyircilerin arasından sahneye çıkan Hadise, youtube’da 3 günde 5 milyondan fazla izlenme sayısına ulaşan son video klip şarkısı "Farkımız Var" ile konserine başladı. "Şampiyon" şarkısı ile konserine devam eden Hadise'nin seslendirdiği her şarkıya Bostancı'ya gelen binlerce hayranı hep bir ağızdan eşlik etti.



"Bir sanatçı olarak en güzel ödül sizlerin alkışları" diyerek sahnede duygularını paylaşan Hadise, kendisini izlemeye gelen annesine ve arkadaşlarına da bu özel gecede yanında oldukları için teşekkür etti.



Kardeşi Derya Açıkgöz'ün özel tasarımı swarovski taşlı ceket ve büstiyer ile sahneye çıkan Hadise, giydiği kiyafeti farklı renkteki aksesuarlara tamamlandı. Hadise konserde giydiği; ten rengi siyah swarovski taşlı parlak tulum, renkli emitasyon kürk, mini, parlak, ayna parçaları ile kaplı elbisesi ile göz kamaştırdı.



Sahne performansının ikinci bölümüne duygusal şarkılar ile başlayan Hadise, büyük ses getiren şarkısı "Sıfır Tolerans" ın akustik versiyonu ile açılışı yaptı. "Aşk Dediğin" şarkısı ile konserine devam eden Hadise, sonrasında Sam Smith'e ait "Lay Me Down" yorumlayarak sevenlerine sürpriz yaptı.



Hazırlıkları 3 ay süren Bostancı Gösteri Merkezi konserinde birbirinden güzel şarkıları ile özel bir repertuvar oluşturan Hadise aynı zamanda iddialı dans koreografileri ile de konsere gelenlere unutulmaz anlar yaşattı.