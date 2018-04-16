Bolu'da Çağla Şıkel ilgisi

Murat KÜÇÜK/BOLU, ()- ÜNLÜ manken Çağla Şıkel Bolu'da, bir alışveriş merkezinde hayranlarıyla buluştu.

TEM yolunun Bolu Dağı Elmalık mevkiinde bulunan bir alışveriş merkezinde kurulan sahnede hayranlarıyla bir araya gelen ünlü manken Çağla Şıkel; yaşam, moda, sağlık, stil, güzellik, bakım ve kendi yaşantısına ilişkin konularda sohbet etti. Çağla Şıkel'i hayranları ilgiyle izledi. Şıkel, sohbetin ardından hayranlarına imza verip fotoğraf çektirdi.



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