ŞARKICI Berkay, Uludağ’da düzenlenen TikTok Whitefest'in beşinci gününde sahne aldı. 'Gel Gel' şarkısıyla çıktığı sahnede 2 saat kalarak hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan Berkay, "Yıldız Tilbe’nin ömrünün uzaması için her gün dua ediyorum" diyerek, ünlü şarkıcının sevilen parçalarını da seslendirdi.

Konser öncesinde basın mensupları ile bir araya gelen Berkay Şahin, gençler ile bir arada olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ve kendisini bu durumun ekstra motive ettiğini dile getirdi. Berkay Şahin, Youtube'da izlenme rekorları kıran şarkıların doğru olmadığını savunarak, "Reynmen'i yaptığı güzel işlerden dolayı tebrik ediyorum. Kendisini de çok seviyorum ama on gün gibi kısa sürede yaklaşık seksen milyon gibi bir rakama ulaşmış olmasını da inandırıcı bulmuyorum. Üç yüz, beş yüz milyon izlenmiş şarkıların ilk bir haftasının bana analitik raporlarını açıklasınlar. Youtube'da şarkıyı yayınlayan kanalın ve şirketin sadece kendi görebildiği bir analitik raporu var. Varsa öyle bir delikanlı çıksın açıklasın ona göre konuşalım'' dedi.

YENİ ALBÜMÜNDE KIZLARI İÇİN ŞARKI SESLENDİRECEK

İkinci kez babalık heyecanı yaşayan Berkay, ''Eşimin hamileliği çok iyi gidiyor. Evde zaten bir tane kaymaklı ekmek kadayıfı var. İkincisi de yolda. Tarif edemeyeceğim kadar çok güzel bir duygu, inşallah bu muhteşem duyguyu Allah herkese nasip eder" diye konuştu.

Yeni albümünde kızı Arya Şahin ve yeni doğacak kızı Zeynep Şahin ile ilgili bir şarkı da seslendireceğini söyleyen sanatçı "Çok da güzel bir şarkı olacak'' dedi.



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