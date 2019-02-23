Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Mansur Yavaş: Bütün anketlerde öndeyiz
Mansur Yavaş: Bütün anketlerde öndeyiz
Bakan Soylu: Elimde öyle istihbaratlar var ki, kanınız donar
Bakan Soylu: Elimde öyle istihbaratlar...
FLAŞ... Türkiürkiye, Slovenya'yı 77 -58'lik skorla yendi
ürkiye, Slovenya'yı 77 -58'lik skorla yendi
Meteoroloji'den Trakya için kuvvetli kar uyarısı
Trakya için kuvvetli kar uyarısı

Bergüzar Korel: Filmimiz sadece sinema salonlarında oynayacak

ESKİŞEHİR'de, başrollerini Bergüzar Korel ile Engin Akyürek'in paylaştığı 'Bir Aşk İki Hayat' filminin galası yapıldı. Yoğun ilgi gören galada konuşan oyuncu Bergüzar Korel, hayat gibi yalın bir aşk filmi çektiklerini belirterek,...

Bergüzar Korel: Filmimiz sadece sinema salonlarında oynayacak
ESKİŞEHİR'de, başrollerini Bergüzar Korel ile Engin Akyürek'in paylaştığı 'Bir Aşk İki Hayat' filminin galası yapıldı. Yoğun ilgi gören galada konuşan oyuncu Bergüzar Korel, hayat gibi yalın bir aşk filmi çektiklerini belirterek, "Seyircimiz bizi yalnız bırakmıyor, filmimiz sadece sinema salonlarında oynuyor ve oynayacak. Onu da buradan söylemek istiyoruz" dedi.
15 Şubat Cuma günü vizyona giren 'Bir Aşk İki Hayat' filminin başrol oyuncuları Bergüzar Korel ve Engin Akyürek, Eskişehir galasında sinemaseverler ve hayranlarıyla buluştu. AVM'de düzenlenen galaya katılan ünlü oyuncular yoğun ilgiyle karşılandı. Filmin başrol oyuncularından Engin Akyürek, güzel bir aşk filmi yaptıklarını ifade ederek, "Filmimiz bir haftadır gösterimde. Ankara ve İzmir'e gittik, buradan da Bursa'ya geçeceğiz. Güzel bir aşk filmi yaptık, filmden çıktıktan sonra hayatınıza dair çok şeyi düşüneceksiniz. İnşallah beğenirsiniz" dedi.
'FİLMİMİZ SADECE SİNEMA SALONLARINDA OYNAYACAK'
Ünlü oyuncu Bergüzar Korel ise filmlerinin sadece sinema salonlarında oynayacağını belirterek şunları söyledi:
"Bir aşk filmi yaptık, sade, yalın hayat gibi bir film yapmaya çalıştık. Umarım hepiniz beğenirsiniz. Seyircimiz bizi yalnız bırakmıyor, filmimiz sadece sinema salonlarında oynuyor ve oynayacak. Onu da buradan söylemek istiyoruz. Filmimiz gösterimdeyken, bizi yalnız bırakmazsanız çok seviniriz"
Galaya katılanlarla selfie çeken ikiliden Engin Akyürek, kadın hayranlarının getirdiği 'Sessizlik' isimli kitabını imzaladı. Galanın ardından başrol oyuncuları Engin Akyürek ve Bergüzar Korel, filmi sinemaseverlerle birlikte izleyip sorularını yanıtladı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328