Bengü 2020’yi sahnede karşılıyor

İSTANBUL, () YENİ yıla girmeye az bir zaman kala birçok ünlü sanatçının programı da belli oldu. Yeni yılı sahnede karşılayacak şarkıcılardan biri olan Bengü Crowne Plaza Florya’da sahne alacak. Hazırladığı özel repertuvarını konukları için söyleyecek olan Bengü, dans şovları ve sürprizleriyle 2020’ye merhaba demeye hazırlanan Bengü’yü gecede eşi Selim Selimoğlu ile kızı Zeynep ve ailesi de yalnız bırakmayacak.