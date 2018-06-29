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Barış Akarsu, 39'uncu doğum gününde mezarı başında anıldı

BODRUM'da 11 yıl önce trafik kazasında yaşamını yitiren şarkıcı Barış Akarsu, 39'uncu doğum gününde Bartın'ın Amasra ilçesinde mezarı başında anıldı. 29 Haziran 2007'de 28'inci doğum gününü kutladığı Bodrum'da geçirdiği...

Barış Akarsu, 39'uncu doğum gününde mezarı başında anıldı
BODRUM'da 11 yıl önce trafik kazasında yaşamını yitiren şarkıcı Barış Akarsu, 39'uncu doğum gününde Bartın'ın Amasra ilçesinde mezarı başında anıldı.
29 Haziran 2007'de 28'inci doğum gününü kutladığı Bodrum'da geçirdiği trafik kazasında yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede 4 Temmuz günü yaşamını yitiren Barış Akarsu'nun sevenleri, şarkıcının heykelinin bulunduğu Amasra Kültür Park'ta bir araya geldi. Annesi Hatice Akarsu, babası Selahattin Akarsu ve yaklaşık 20 kişi, Barış Akarsu'nun fotoğraflarını taşıyıp şarkılarını söyleyerek Şehir Mezarlığı'na yürüdü. Barış Akarsu'nun yakınları ve hayranları şarkıcının mezarı başına çiçekler bırakarak dua etti.
Oğlunun mezarı başında dua ederek gözyaşı döken Hatice Akarsu, "Barış'ımız hâlâ yüreklerde. Çok güzel çizgilerle yaşatmaya devam ediyoruz. Bu güzellikle, duruşuyla ve sevgisiyle o güzel yüreklere girdiyse ne mutlu bana. Barış'ımız şimdi bedenen bizden ayrıldı. Her zaman bizim yanımızdadır. 11 yıldır Barış'ımdan ayrıyım. Allah'ım kimseye evlat acısı vermesin. Ben ona olan sevgiyle büyüyorum. Bütün yüreklere giren yavruma binlerce kez teşekkür ediyorum. Bizleri Barış'ın hayranları ayakta tutuyor. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Barış Akarsu hayranı Azeri Ramil Letifoğlu (36), şarkıcı için 30 saat yol geldiğini söyleyerek, "Ben Azerbaycan'dan geldim. Tam bir Barış Akarsu hayranıyım. İnsanlar uzun da kısa da yaşabilir Ama önemli olan kısa hayatına önemli işler sıkıştırabilmektir. O yüzden Barış Akarsu bu kısa hayatında çok büyük sevgiler biriktirmiş. Onu çok seviyoruz. Biz bir aileyiz. Çok duygulanıyorum. Barış Akarsu bizim kalbimizde yaşıyor" diye konuştu.

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