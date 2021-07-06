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Azra Akın ve Burcu Karadağ, Kadının Eseri'nde buluştu

“Kadının Eseri” stüdyosuna konuk olan Türkiye ve Dünya güzeli Azra Akın ile Türkiye’nin ilk kadın neyzeni Burcu Karadağ’nın açıklamaları programa damga vurdu.

MAGAZİN 06.07.2021, 13:20 06.07.2021, 13:42 Murat Aydın
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Azra Akın ve Burcu Karadağ, Kadının Eseri'nde buluştu

Kotex’in sponsor olduğu, yapımını Provizyon Medya, sunuculuğunu ise Elçin Ateş Ersoy’un üstlendiği program “Kadının Eseri”, her pazar saat 11.15’te FOX izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.

Programın her bölümünde, hayatları boyunca karşılaştıkları zorlukları aşıp hayallerini gerçekleştiren farklı mesleklerdeki kadınların ilham veren hikayelerine odaklanılıyor. 

Kotex, “İsterse yapar” diyerek kadına her daim cesaret vermeyi hedefleyerek, programın sponsorluğunu üstleniyor ve güçlü kadın hikayeleriyle daha fazla kadına ilham olabilmeyi amaçlıyor.

Ersoy’un farklı alanlarda başarı göstermiş kadın konuklarını ağırladığı ve yolculuklarını samimi bir atmosferde izleyicilere aktardığı programda, tanınmış konuklar da kişisel hikayelerini izleyicilerle paylaşıyorlar.

4 Temmuz Pazar günü “Kadının Eseri” stüdyosuna konuk olan Türkiye ve Dünya güzeli Azra Akın ile Türkiye’nin ilk kadın neyzeni Burcu Karadağ’nın açıklamaları programa damga vurdu.

“NEY İLE ÇOK GÜZEL BİR DOSTLUĞUMUZ VAR”

Çocukken babası çok seyahat ettiği için evde çok ağladığını belirten Burcu Karadağ, babasının kendisine hediye olarak eve bir org getirdiğini söyledi. Tüm şarkıları kendi kendine çalabildiğini fark eden Karadağ, konservatuar sınavlarına girdi ve yüksek puanlar elde etti. Şimdilerde konservatuarda hoca olduğunu belirten neyzen, ney ile beraber büyüdüğünü ve ney ile çok güzel bir dostluğu olduğunun altını çizdi.

“FAZIL SAY’IN ÇOK BÜYÜK DESTEĞİNİ GÖRDÜM”

Piyanist Fazıl Say’ın en büyük destekçilerinden olduğunu söyleyen Burcu Karadağ: “En büyük engel çaldığınız melodilerden daha çok cinsiyetinizin ne olduğunun her zaman karşınıza konuyor olması” dedi ve kadınların zannettiklerinden daha güçlü olduğunu hissetmelerini sağladığına inandığını belirtti.

“DANSA OLAN YATKINLIĞIMI ANNEM FARK ETTİ”

Hollanda’da doğup büyüyen Azra Akın programda kendisi henüz iki buçuk yaşındayken annesinin dansa olan yatkınlığını fark ettiğini ve kendisini baleye yönlendirdiğini söyledi. Bu vesileyle anne ve babalarının çocuklarının yeteneklerini keşfetmelerinin ne kadar önemli olduğunun altını çizen Akın, babasının kendisi için bir modellik ajansına başvurmasının da çok değerli olduğunu söyledi.

“AKLIMDA MODEL OLMAK YOKTU”

Bir çocuk annesi Azra Akın, “aklımda model olmak yoktu” dedi ve Lütfi Kırdar Salonu’nda düzenlenen Elit Model Look Turkey ‘98 Yarışması’nda nasıl birinci seçildiğini açıklarken, kendisi için bu gecenin bir dönüm noktası olduğunu da dile getirdi.

“PANDEMİ DÖNEMİNDE ÇOK ZORLANDIM”

Sık sık yurt içi ve yurt dışı konserler veren Burcu Karadağ, pandemi döneminde çok zorlandığını ancak hep pozitif düşünmeye çalışarak bu süreci atlattığını söyledi.

Zor zamanlarda güç bulacak şeyler bulunması gerektiğine inanan Karadağ, kötüde muhakkak bir iyi bulunması gerektiğinin önemine vurgu yaptı.

Stüdyoda Azra Akın’ın isteği üzerine “Benzemez Kimse Sana” şarkısını çalan Türkiye’nin ilk kadın neyzeni Burcu Karadağ, programın sunucusu Elçin Ateş Ersoy ve Azra Akın’a duygu dolu anlar yaşattı. 

Azra Akın ve Burcu Karadağ umutlarıyla, hayalleriyle, azimleriyle milyonlarca kadına ilham oldular…

Hedeflerine ulaşmak için birçok zorluğa göğüs geren başarılı kadınların cesaret veren hikayelerinden oluşan “Kadının Eseri”, her pazar saat 11.15’te FOX’ta.

#FOXTV #KadınınEseri #BurcuKaradağ #AzraAkın
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