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Ayşe Hatun Önal: Çocuk yapma vaktim gelmiş

Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), () - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde konser veren şarkıcı Ayşe Hatun Önal, sahnenin önünde gördüğü çocuklar için, "Bu nasıl bir güzellik. Sizi kaçırsam mı acaba? Benim çocuk yapma vaktim gelmiş" dedi. Kızılağaç...

Ayşe Hatun Önal: Çocuk yapma vaktim gelmiş

Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), () - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde konser veren şarkıcı Ayşe Hatun Önal, sahnenin önünde gördüğü çocuklar için, "Bu nasıl bir güzellik. Sizi kaçırsam mı acaba? Benim çocuk yapma vaktim gelmiş" dedi.
Kızılağaç Turizm Merkezi'nde 5 yıldızlı bir otelde Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen konserde Ayşe Hatun Önal sahneye çıktı. Yaklaşık 1,5 saat sahnede kalan Ayşe Hatun Önal, söylediği birbirinden hareketli parçalarla yerli ve yabancı tatilcileri coşturdu.
Şarkı aralarında sahne önündeki tatilcilerin çocuklarıyla konuşan Ayşe Hatun Önal, çocukların çok güzel olduğunu belirtti. Ailelerin çocuklarına sahip çıkmalarını isteyen Ayşe Hatun Önal, "Bu nasıl güzellik. Ben sizi kaçırsam mı acaba? Adım çocuk hırsızına çıkacak. Çocuklara bu kadar ilgi gösterdiğime göre benim çocuk yapma vaktim gelmiş herhalde" dedi.

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