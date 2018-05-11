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Ayla Algan, Bodrum'da stres atıyor

BODRUM'da tatil yapan Ayla Algan, hayranlarını kırmayıp, hatıra fotoğrafı çektirdi. Neşeli ve sıcak tavırlarıyla dikkat çeken Algan, turizmcilerle de sohbet etti. Türk sinemasının usta isimlerinden olan ve 1970'li yıllarda söylediği...

Ayla Algan, Bodrum'da stres atıyor
BODRUM'da tatil yapan Ayla Algan, hayranlarını kırmayıp, hatıra fotoğrafı çektirdi. Neşeli ve sıcak tavırlarıyla dikkat çeken Algan, turizmcilerle de sohbet etti.
Türk sinemasının usta isimlerinden olan ve 1970'li yıllarda söylediği 'Koca Öküz' isimli şarkısı ile ses dünyasına da damgasını vuran Ayla Algan, iki haftalık tatil için Bodrum'a geldi. Ortakent-Yahşi Mahallesi'ndeki bir turistik tesise yerleşen Algan, Bodrum sokaklarına çıktı. Algan, hayranlarını kırmayıp, hatıra fotoğrafı çektirdi. Algan, turizmci Ahmet Aras ile de Bodrum ve turizm sezonu hakkında bir süre ayak üstü sohbet etti.
Tiyatroda 'Hamlet' rolünü oynayan dünyadaki sayılı kadın oyunculardan olan Algan, muhabirine yatığı açıklamada ise, Türk sinemasının geçmişini, geçmişteki sanatçı arkadaşlarını, yokluk içinde yaptıkları eserleri özlememenin, unutmanın mümkün olmadığını belirtip, "O zamanki oyuncuların hemen hepsi Türk sinemasının çınarlarıydı ancak şimdi bir avuç insan kaldık. Ama en güzeli toplumda sevilerek sayılarak anılmak. Kısa Bodrum tatilinde de beni sevenlerle, tanıyanlarla sohbet etmek benim için çok büyük mutluluk oldu" dedi.

FOTOĞRAFLI

 

 

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