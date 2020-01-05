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Ayak parmağında kırık olan Merve Özbey'den Bursa konseri
Gürkan DURAL/BURSA, () - BURSA'da konser veren şarkıcı Merve Özbey, ayak parmağındaki kırığa rağmen 2,5 saat sahnede kalarak, hayranlarını eğlendirdi. Şarkıcı Merve Özbey, Bursa'da sahne alarak, hayranlarıyla buluştu. Sol ayak...
MAGAZİN 05.01.2020, 12:17
Gürkan DURAL/BURSA, () - BURSA'da konser veren şarkıcı Merve Özbey, ayak parmağındaki kırığa rağmen 2,5 saat sahnede kalarak, hayranlarını eğlendirdi.
Şarkıcı Merve Özbey, Bursa'da sahne alarak, hayranlarıyla buluştu. Sol ayak serçe parmağında kırık olan Özbey, ayağı bandajlı olarak konser verdi. Sahnede çoğu zaman oturarak sevilen şarkılarını seslendiren Özbey, bazen ayağa kalkıp, dans da etti. Sahnede 2,5 saat kalan Özbey, kendi şarkılarının yanı sıra Sezen Aksu ve Neşet Ertaş'ın da eserlerini seslendirdi. Merve Özbey, konser sonunda kendisini dinlemeye gelen hayranlarına teşekkür etti.
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