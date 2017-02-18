Avukat Dikbaş: Filiz Taçbaş reklam yaptı

İSTANBUL 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dizi oyuncusu Filiz Taçbaş'ın şikayeti üzerine 'yağma' suçundan açılan davada beraat eden Erzurumlu iş adamı Mehmet Fatih Taşçı'nın avukatı Ufuk Dikbaş, "Filiz Taçbaş milyonlarca liraya yapamayacağı reklamı yaptı. Gerek Filiz Hanım, gerek yönlendirmelerde bulunan avukatı hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Maddi manevi tazminat davası açacağız" dedi.Dizi oyuncusu Filiz Taçbaş'ın 3 yıl önce yaptığı şikayet üzerine Erzurumlu Mehmet Fatih Taşçı ve Mustafa Kobazoğlu hakkında İstanbul 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'mağdurun bir senedi vermeye mecbur edilmesi suretiyle yağma' suçundan dava açıldı. Duruşma savcısı tarafından geçen 19 Ocak'ta mahkemeye sunulan mütalaada, tutuksuz yargılanan iki şüphelinin, Filiz Taçbaş'a ait internet ortamında bulunan bir kısım görüntü ve fotoğraflarının silinmesi hakkında görüşme yaptıkları belirtildi.Davaya konu olan borcun ödenmesi için senetin imzalandığı yerin konumu ve saati itibariyle yoğun bir mekan olduğuna işaret edilen mütalaada, resmi kayıtlarda adı Filiz Taşbaş olarak geçen oyuncu Filiz Taçbaş'ın yaşı, eğitimi, sosyal kişiliği gözetildiğinde seneti imzalamak istememesi halinde bunu yapabileceği vurgulandı. Taçbaş'ın bağırıp yardım isteyeceği ortamda olduğu belirtilen mütalaada, şüphelilerin beraati istendi.'İCRAYA VERDİKTEN SONRA ŞİKAYETÇİ OLDU'İstanbul 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen 16 Şubat günü görülen karar duruşmasında Mehmet Fatih Taşçı ve Mustafa Kobazoğlu, 'yağma' suçundan beraat etti. Beraat kararı sonrası ünlü oyuncunun bayılması ve bazı söylemlerde bulunmasına Mehmet Fatih Taşçı ve avukatı Ufuk Dikbaş açıklık getirdi. Filiz Taçbaş'ın 2014 yılında internette yer alan özel fotoğrafların kaldırılması için bilgisayar uzmanı Mustafa Kobazoğlu ile anlaştığını belirten Mehmet Fatih Taşçı, sanatçının kendilerine borcu olan 22 bin 500 lirayı ödemediği için 2 ay sonra icraya vermek zorunda kaldıklarını belirtti. Taçbaş'ın borcu ödememek için 'zorla senet imzalattılar' iddiasıyla olaydan 6 ay sonra kendisi ve arkadaşı Mustafa Kobazoğlu hakkında şikayeti üzerine 'yağma' suçundan dava açıldığını anlatan Mehmet Fatih Taşçı, şunları söyledi:"Mahkeme çıkışında bize iftira atıldığını haberlerden gördük. Suçsuzluğumuzu 3 yıl süren hukuk mücadelesi ile ispat ettik. İnsanlar olayı bilmedikleri için yanlış yorumlarda bulunabiliyorlar. Karşımızdaki kişi oyuncu, avukatı medyatik bir yapıya sahip. Mahkeme salonuna daha girmeden tüm haber kanallarını çağırdılar. Filiz hanım ile aramızda ticaret oldu, paramızı vermeye sıra geldiğinde ödemedi. Biz de kendi eliyle yazmış olduğu borç senedini ödemediği için icraya verdik. İlk şikayetinde savcılık takipsizlik kararı verildi. Kendisi davet ettiği için biz yanına gitmiştik. Bütün amaç o borcu ödememekten kaynaklıydı. Parayı ödememek için iftira attı. Filiz Hanım'ın mahkeme sonrası bayılması, avukatının kulağına eğilip 'ilaçları söyle, bacağıma dokundu, gözüyle taciz etti' dediğini gördük. Yaptıkları resmen şovdu. İnsanlara oynadılar, annelerin duygularını sömürdüler. Hakkımız için savaş verdik."'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ'Filiz Taçbaş'ın tüm aşamalarda çelişkili beyanlarda bulunduğunu belirten Avukat Ufuk Dikbaş ise sanatçının ve avukatının kamuoyunu yanıltacak söylemlerde bulunduğunu ileri sürdü. Filiz Taşbaş'ın 3 yıllık dava boyunca hiçbir mahkemede rahatsızlık geçirmediğini belirten Ufuk Dikbaş, şöyle devam etti:"Duruşmadan sonra onlarca gazetecilerin içerisinde bayılması normal bir durum değil. En önemlisi duruşmadan sonra taciz iddialarında bulunmaları hiçbir sebeple açıklanamaz. Burada iki insanın hayatı, çocukları var. Bu iki insanın hayatını kısacık bir şöhret olma hevesi ile yok etmek insanlığa sığmaz. Filiz hanımım borcun ödenmesi yönünde bir endişesinin olduğunu düşünmüyorum. 22 bin 500 lira değil, milyonlarca liraya yapamayacağı reklamı bir günde yaptı. Her ne kadar müvekkilimiz beraat etmiş olsa da bizce kısa bir sürede olsa Filiz Hanım da bu davayı kazanmıştır, reklamını yapmıştır. Gerekli hukuk mücadelemizi sürdüreceğiz. Bundan dolayı Filiz hanım ve yönlendirmelerde bulunan avukatı hakkında savcılıkta şikayette bulunacağımızı, maddi manevi tazminat davası açacağımızı bilmesini isteriz."

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