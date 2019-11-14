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Aslı Enver, dikkatleri doğaya çevirdi
DeFacto’nun sevilen reklam yüzü Aslı Enver, sürdürülebilir çevre bilincine katkı sunan yeni koleksiyon, ‘Hayat Güzeldir’ için kamera karşısına geçti. Enver, bu kez tüm dikkatleri doğaya çevirdi. Dünyanın akışını tersine çevirmenin...
MAGAZİN 14.11.2019, 10:45
DeFacto’nun sevilen reklam yüzü Aslı Enver, sürdürülebilir çevre bilincine katkı sunan yeni koleksiyon, ‘Hayat Güzeldir’ için kamera karşısına geçti. Enver, bu kez tüm dikkatleri doğaya çevirdi.
Dünyanın akışını tersine çevirmenin mümkün olduğunu vurgulayan reklam filminde rol alan Aslı Enver, “DeFacto Hayat Güzeldir koleksiyonuyla sürdürülebilir çevre bilincine katkı sağlıyor. Su tasarrufu sağlayan plastik atıklar ve geri dönüşümlü kumaştan üretilen koleksiyon doğanın korunmasına yardımcı oluyor” dedi.
Enver, tek bir kumaş parçasını, bir plastik şişeyi ve bir damla suyu yeniden kullanmak bile kötü giden her şeyi tersine çevirebilir anlayışıyla oluşturulan koleksiyonu desteklediğini belirtti. Enver, bu reklam filmindeki duyarlılığıyla hayranlarının takdirini kazandı.
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