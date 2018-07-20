'Aşk' temalı 'Erdek Zamanı Festivali' başladı

Tuncay ERTAN/ERDEK (Balıkesir), () - BALIKESİR'in Erdek ilçesinde bu yıl 2'ncisi düzenlenen 'Erdek Zamanı Festivali'nin 'Aşk şenliği' bölümü kortej yürüyüşü ile başladı. 3 gün sürecek şenlikte ilk akşam şarkıcı Rober Hatemo konser verdi.

Erdek Belediyesi tarafından düzenlenen ve 5 bölümden oluşan festivalin 'Aşk' temalı bölümü için kortej yapıldı. Korteje katılanlar kalpli balonlar ve Türk bayrakları ile Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Burada yapılan törende konuşan Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, Erdek’in, ülkenin ilk turizm belgeli oteline sahip olduğunu söyledi. Başkan Sarı, "Bu yılki festivalimizi 5'e böldük. Şu anda 'Aşk' temalı bölümün açılışını gerçekleştiriyoruz. Aşk, insanı insan yapan en önemli duyguların başında gelir" dedi.

Konuşmaların ardından dans gösterileri yapıldı. Ardından Türk sinemasının usta isimleri Ahmet Mekin ve Erol Tezeren ile Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdülkadir Çevik’in konuşmacı olarak katıldıkları 'Aşk ve Erdek' konulu söyleşi gerçekleşti.

Daha sonra sahneye şarkıcı Rober Hatemo çıktı. Hatemo, yaklaşık 2 saat süren konserde hayranlarını coşturdu. Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, 'Mihriban' şarkısını söylerken Hatemo'ya eşlik etti. Festival kapsamında geçen Mayıs ayında ilk olarak Hıdırelllez Şenliği düzenlendi. Haziran ayında yapılması planlanan Kiraz Şenliği seçimler nedeniyle iptal edilirken, 23-25 Ağustos'ta İnanç ve Külttür Şenliği, 18 Eylül'de de Barış Şenliği gerçekleştirilecek.

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