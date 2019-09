Arda Turan ve Berkay Şahin davasında karar

Sarıyer Emirgan'daki bir eğlence mekanında 10 Ekim 2018'de futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşanan kavgaya ilişkin davada karar çıktı. Arda Turan, Özlem Şahin'e karşı "Cinsel taciz" suçundan beraat etti. Arda Turan'a "Korku kaygı veya panik yaratacak şekilde silahla ateş etmek", "Ruhsatsız silah bulundurmak" ve "Kasten yaralama" suçlarından toplam 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası verildi. Mahkeme, bu suçlardan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, şikayetçi-sanıklardan Berkay Şahin katıldı. Şikayetçi-sanık Arda Turan ve şikayetçi Özlem Şahin ise duruşmaya katılmadı.



BERKAY'IN AVUKATLARI: BİZİM VİCDANİ ZARARIMIZ GİDERİLMEDİ



Berkay Şahin'in avukatı Ayşegül Mermer müvekkili hakkında hakaret suçundan ceza verilmemesini, Arda Turan'ın hastanedeki eylemi nedeniyle alt sınırdan uzaklaşılarak ceza verilmesini, ayrıca müvekkilinde kemik kırığına sebep olduğu ve iş kaybına neden olduğu için alt sınırdan uzaklaşılarak ceza verilmesini talep etti. Şahin'in diğer avukatı Umut Köroğlu da Arda Turan'a cinsel taciz suçundan değil, cinsel saldırı suçundan ceza verilmesini ve hastanedeki eyleminin de gözdağı amacı güttüğünü ifade ederek silahlı tehdit suçundan ceza verilmesini talep etti. Avukat Köroğlu, "Bizim vicdani zararımız giderilmedi, müvekkilimiz sadece özür dilemesini istedi. Arda Turan için karar verirken eylemi tek düşünmeyin, vicdanı rahatlatıcı bir karar verin" dedi.



ARDA TURAN'IN AVUKATI: CİNSEL TACİZ GERÇEKLEŞMEMİŞTİR



Arda Turan'ın avukatı Şeref Dede ise "Bu olayda cinsel taciz gerçekleşmemiştir, şikayetçi Özlem Şahin'in soyut beyanı dışında somut ve mahkumiyetine yeterli tek bir delil yok. Hastaneye silahla gitmemesi gerekirdi. Ama tehdit edecek olsa silahı müştekiye vermek ister mi? Tehdit eden kişi niye silahı versin? Silah ateş almıştır, ateş etmemiştir. Tesadüfen ateş alan bir silah vardır. Kasten güvenliğin tehlike sokulması suçu oluşmamıştır. Bu silah ruhsatsız, kendisinin değil dedesinin, 6136 sayılı kanun yönünden takdiri mahkemeye bırakıyoruz. Müvekkilimin sabıkası yoktur, hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını talep ediyoruz" dedi. Müvekkilinin cinsel taciz suçundan beraatini isteyen avukat Dede, müvekkilinin olayın her aşamasında özür dilediğini de söyledi. Bunun üzerine Berkay Şahin ise "Biz niye bilmiyoruz" diyerek tepki gösterdi.



BERKAY: YAPTIĞI TERBİYESİZLİĞE KARŞI ÖZÜR DİLEMESİNİ BEKLEDİK



Son sözleri sorulan Berkay Şahin ise "Hastanedeki konuşma avukatının dediği gibi güllük gülistanlık değil. Biz ilk günden beri dedik, yaptığı terbiyesizliği karşı özür dilemesini bekledik, maddi hiçbir şey istemedik. Burnum kırık hastanede o şekilde beklerken ona y..... dedim, o anki psikolojimle söyledim" dedi.



KARAR ARASINDA BERKAY VE ARDA TURAN'IN AVUKATI YAN YANA GELDİ



Mahkeme daha sonra karar için ara verdi. Ara sırasında Berkay Şahin ve Arda Turan'ın avukatı Şeref Dede yan yana geldiler. Avukat Şeref Dede'nin duruşmada "Berkay'dan özür diledik" dediğini hatırlatan Berkay, "Benden ne zaman özür dilediler?" diye sordu. Avukat Şeref Dede ise "Medyanın önünde bu konuyu konuşmayalım sonra herkes başka türlü manalar yüklüyor" dedi. Berkay, "Ama dilenmedi bilginiz olsun. Dilenseydi zaten biz bu davadan vazgeçeceğimizi söylemiştik. Bir özür... Yani küçücük bir özür" şeklinde sitemde bulundu.



MAHKEME KARARINI AÇIKLADI



Mahkeme, Berkay Şahin'in Arda Turan'a karşı hakaret suçundan hakkında dava açılmışsa da hakaretin, kasten yaralama suçuna tepki olarak işlenmesi sebebiyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.



ARDA TURAN'A ÜÇ SUÇTAN CEZA VERİLDİ



Arda Turan hakkında mahkeme, "Cinsel taciz" suçundan atılı suçu işlediğinin sabit olmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi. Mahkeme Turan'a, "Ruhsatsız silah taşımak" suçundan 10 ay hapis ve bin 750 TL adli para cezası verdi. Arda Turan'a "Korku kaygı veya panik yaratacak şekilde silahla ateş etmek" suçundan da 10 ay hapis cezası, Berkay Şahin'e karşı "Kasten yaralama" suçundan ise 1 yıl 15 gün hapis cezası verildi. Mahkeme, sanık Arda Turan'ın kasıtlı bir suçtan mahkum olmamasını dikkate alarak hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Sanık Turan, 5 yıl denetim süresine tabi tutulacak. 5 yıl içinde herhangi bir suç işlerse hakkındaki hüküm açıklanacak.



İŞTE O İDDİANAME



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, şarkıcı Berkay'ın eşi Özlem Şahin "müşteki", futbolcu Arda Turan ve şarkıcı Berkay Şahin ise "müşteki-şüpheli" sıfatıyla yer alıyordu. İddianamede, Arda Turan hakkında "Cinsel taciz", "Kasten yaralama", "Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme", "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından 3 yıl 3 aydan 12 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyordu. Berkay Şahin hakkında ise "Hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.



DURUŞMA SONRASINDA BERKAY AÇIKLAMA YAPTI



Duruşma sonrasında Berkay Şahin avukatlarıyla birlikte adliye önünde basın mensuplarına açıklama yaptı. Berkay Şahin, "Hükmün geri açıklanmasının kararı verildi. Üç suçtan ortalama üç yıla yakın ceza aldı. Bizim itiraz edeceğimiz şeyler olacak, kasten yaralama ve cinsel tacizle ilgili istediğimiz cezayı alamadık. Bununla alakalı bir üst mahkemeye başvuracağız" dedi. Şahin, "Şu an aldığı cezalar, üç yıl kadar bir ceza. 5 yıl boyunca birine 'lan' dese bile hem o üç yılı hem de oradan aldığı cezayı yatacaktır. Ama bu bile bana yeterli değildir. Ben bir üst mahkemeye avukatlarımla birlikte başvuracağım. Bir de sürekli özür diledik diyorlar, kendisi son derece alkollüyken, hastaneye gelip bana ' Kardeşim ben böyle bir şey yapar mıyım ya? Öyle bir ihtimal var mı? Yengenin arkası dönüktü, tanımadım ' dedi. Ben de özür dile o zaman dedim. Eğer tanımadıysa bir özür dile. Özür dilendi deniyor, özür dileyen hiç kimse yok. Benim on dört tane sözleşmeli konserim iptal oldu, bir tane reklam filmim iptal oldu, birçok kaybım var ama hiçbir şey talep etmedim. Sadece özür dileyecek yaptığı terbiyesizlikten dolayı. Bu kadar basit. Kırılan burnumla alakalı da ' Bizi erkek erkeğe bir odaya kapatsınlar biz seninle sorunumuzu çözeriz' dedim. Olay bu. Benim için bu ceza yeterli değil" diye konuştu. Berkay'ın avukatları da karara itiraz edeceklerini söylediler.