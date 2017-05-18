Antalya sıcağı Kerimcan'ı terletti

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), () - ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde gece kulübünde sahneye çıkan sosyal medya fenomeni DJ Kerimcan Durmaz, dansları ve çaldığı parçalarla tatilcileri eğlendirdi.

Kemer'deki Club Aura'da, sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz sahneye çıktı. Konsere özellikle yerli turistler yoğun ilgi gösterdi. Kerimcan Durmaz, sahneye 'Ablan star bebeğim' sözüyle çıktı. Çaldığı parçalarla izleyenleri eğlendiren Kerimcan Durmaz'a go-go dansçı kızları da eşlik etti.

Gece kulübünde bulunanlar Durmaz'ın fotoğrafını çekmek için büyük çaba sarf etti. Sahnede sürekli dans edip hareket eden Kerimcan Durmaz, sıcak nedeniyle peçeteyle sık sık terini sildi.

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