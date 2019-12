Antalya'da yıldızlı yılbaşı

İbrahim LALELİ- Levent YENİGÜN/ ANTALYA, ()- ANTALYA'da 5 yıldızlı tesisler, yılbaşı gecesini otel eğlenceleriyle geçirmek isteyen tatilciler için her türlü alternatifi düşündü. Çok sayıda sanatçının sahne alacağı kentte yıldızlar geçidi yaşanacak.

Turizmin başkenti Antalya'da 5 yıldızlı otellerin yılbaşı kutlama hazırlıkları sürüyor. Günler öncesinden konser programlarını belirleyen oteller, zengin mönülerinin yanı sıra, ünlü sanatçılar eşliğinde misafirlerine unutulmaz yeni yıl gecesi yaşatacak. Lüks restoranlar ise yılbaşı akşamına özel gala mönüsü hazırladı. Mönülerine göre fiyat politikası izleyen restoranlarda müzik, oryantal ve sürpriz hediye çekilişleri yapılacak. Gece kulüpleri ise Antalya'nın sevilen şarkıcılarını ağırlayacak.

4 GÜN 4 GECE KONSER

Konuklarına keyifli bir gece yaşatmak için her ayrıntıya önem veren otellerde, yılbaşı konserlerinin yarı sıra zengin gala yemeği, oryantal ve dans şovları ile gece renklenecek. Belek'teki Granada Luxury Hotel'de yılbaşı eğlencesi 28 Aralık gecesi Sibel Can konseriyle başlayacak. 29 Aralık akşamı Volkan Konak, 30 Aralık'ta ise Linet & Rubato sahneye çıkıyor. 31 Aralık gecesi ise Granada Luxury müşterileri Murat Boz konseriyle yeni yıla girecek.

Yılbaşı kutlamaları için Belek'teki Port Natura Luxury Resort Hotel & Spa da müzik dolu geceler hazırlayan oteller arasında yerini aldı. 30 Aralık akşamı Berkay, 31 Aralık gecesi ise Gökhan Tepe hayranlarıyla buluşuyor.

BELEK KONSERE DOYACAK

Yılbaşı gecesi Belek'te konser ve eğlence hemen hemen her otelde yaşanacak. Gloria Golf Resort Otel'de Aşkın Nur Yengi, Calista Luxury Resort'ta Işın Karaca sahnede olacak. Şarkılarıyla ve düetleriyle her yaştan müzik severe hitap eden Pamela, Asteria Kremlin Palace Otel'de sevenleriyle buluşuyor. Marjinal görünümü ve sesiyle büyük hayran kitlesine sahip olan Pamela, şarkılarını Antalyalılar için seslendirecek.

SERTAB ERENER, ROYAL SEGİNUS HOTEL'DE

2003 yılında 'Everyway That I Can' şarkısıyla Eurovision şarkı yarışmasını kazanan şarkıcı Sertab Erener, Royal Seginus Hotel'de sahneye çıkıyor. Yeni yıl kokteyli ile başlayacak gece, gala yemeğiyle sürecek. Sertab Erener konserinin ardından oryantal şov ve DJ performans ile yılbaşı kutlamaları sürecek.

TOPKAPI ORKESTRASI SAHNEDE

Titanic Mardan Palece Otel'de yılbaşı gecesi Topkapı Orkestrası sahneye çıkıyor. Dolmabahçe balo salonunda gerçekleşecek yılbaşı gala gecesinde sürprizler yer alıyor. Kundu'da bulunan Titanic Beach Lara'da Murat Alpsu sahneye çıkıyor. Kokteyl, gala yemeği, konser ve şovlarla sürecek yılbaşı kutlamasında sürpriz eğlence ve aktiviteler yer alıyor.

AKRA OTEL'DE YEŞİM SALKIM

Şehir içi otellerinden Akra Otel'de Yeşim Salkım sahneye çıkıyor. Şarkılarını Antalyalılar için seslendirecek olan Yeşim Salkım, yılbaşı gecesini Antalya'da geçirme geleneğini bu yıl da bozmadı.

DoubleTree by Hilton Antalya City Centre Otel'de yılbaşı gecesi Erkan Güleryüz sahneye çıkıyor. Antalyalılar tarafından sevilen Güleryüz, yılbaşı gecesi şarkılarını fanlarıyla birlikte söyleyecek.

Yılbaşı gecesini bembeyaz kar manzarası eşliğinde girmek isteyenler için Isparta Davraz'da bulunan Sirene Davraz Otel'de, Tuğba Karakaşlar sahneye çıkacak.

KEMER'DE YILBAŞI

Kemer ilçesinde de yılbaşı için hazırlıklar tamamlandı. Beldibi Mahallesi'nde bulunan Rixos Sungate Otel'de yılbaşında Azerbaycanlı grup Rauf ve Faik ile Miya Fomin, Flarmoni İstanbul Orkestrası ve Rusya'nın en fazla izlenen televizyon programı olan Comedy Club sahne alacak. İlçe merkezinde bulunan Rox Royal Otel'de ise yılbaşı kutlamasında Hande Ünsal, Yasin Keleş ve Antalya gecelerinin vazgeçilmez sanatçılarından O Ses Türkiye ve Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin finalistlerinden Mehmet Yenigün ile konaklayacak olan misafirlerine unutulmaz bir yılbaşı gecesi yaşatacak.