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Antalya'da Rus şarkıcı Timati'nin konserine yoğun ilgi

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde sahneye çıkan R&B ve hiphop şarkıcısı Rus Timati'yi 4 bin kişi izledi. Kemer merkezindeki Club Aura'da Rus şarkıcı Timati, konser verdi. Saat 02.00'de sahneye çıkan Timati'yi, Rus, Ukraynalı, Belaruslu,...

Antalya'da Rus şarkıcı Timati'nin konserine yoğun ilgi
ANTALYA'nın Kemer ilçesinde sahneye çıkan R&B ve hiphop şarkıcısı Rus Timati'yi 4 bin kişi izledi.
Kemer merkezindeki Club Aura'da Rus şarkıcı Timati, konser verdi. Saat 02.00'de sahneye çıkan Timati'yi, Rus, Ukraynalı, Belaruslu, Azeri ve Kazak turistlerin yanı sıra yerli tatilcilerden oluşan yaklaşık 4 bin kişi izledi. Asıl adı 'Timur İldarovich Yunusov' olan R&B ve hiphop şarkıcısı Timati, kendisinin kurduğu 'Black Star Mafia' adlı grupta şarkıcı olarak ün yapan Doni ile birlikte sahneye çıktı. Timati'nin yaklaşık 1 saat süren konserini izleyenler görüntü ve fotoğraf çekti. Gece kulübünde bulunan turistler Timati'nin görüntü ve fotoğraflarını çekebilmek için birbiriyle yarıştı.
Timati, ilk parçasını seslendirmek için çıktığında sevenlerini 'Selamın aleyküm' ve Rusça 'İyi akşamlar' sözleriyle selamladı.

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