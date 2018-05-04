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Antalya'da Rus şarkıcı izdihamı

Levent YENİGÜN/KEMER(Antalya), () - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde bir eğlence merkezinde konser veren Rus şarkıcı Timati, izdihama neden oldu. Konseri izlemeye gelen binlerce kişi, ünlü şarkıcının fotoğraflarını çekebilmek için birbiriyle...

Antalya'da Rus şarkıcı izdihamı

Levent YENİGÜN/KEMER(Antalya), () - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde bir eğlence merkezinde konser veren Rus şarkıcı Timati, izdihama neden oldu. Konseri izlemeye gelen binlerce kişi, ünlü şarkıcının fotoğraflarını çekebilmek için birbiriyle yarıştı.
Kemer merkezdeki Club Aura'da asıl adı 'Timur İldarovich Yunusov' olan R&B ve hiphop şarkıcısı Timati için saat 22.30'da kapı önünde kuyruk oluşmaya başladı. Yaklaşık 5 bin kişinin izlediği konser, DJ performansları ve go-go dansçılarının şovlarıyla başladı.
Saat 02.00'de Timati kendisine ait 'Black Star Mafia' grubunda olan ve MC'liğini yapan MC Doni ile sahneye çıktı. Timati'nin sahneye çıkmasıyla gece kulübündeki Rus, Ukrayna, Azerbaycan ve Kazakistan'dan gelen turistler, fotoğraf çekme yarışına girdi. Yaklaşık 1 saat sahnede kalan Timati, şarkılarını seslendirirken, turistler de dans ederek ona eşlik etti.
Gecenin sürprizi ise Timati ile birlikte sahne alan Egor Kreed oldu.

FOTOĞRAFLI

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