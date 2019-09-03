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Anne Marie, minik hayranıyla karate yaptı

REGNUM Live in Concert 2019'un son sahne performansını gerçekleştiren Anne Marie, konser öncesi minik hayranı Beren Karakaya ile karate yaptı.  Dünyaca ünlü şarkıcı Anne Marie ve Beren, 'Empi' katasını birlikte senkronize olarak çizdi....

MAGAZİN 03.09.2019, 09:55
Anne Marie, minik hayranıyla karate yaptı
REGNUM Live in Concert 2019'un son sahne performansını gerçekleştiren Anne Marie, konser öncesi minik hayranı Beren Karakaya ile karate yaptı. 
Dünyaca ünlü şarkıcı Anne Marie ve Beren, 'Empi' katasını birlikte senkronize olarak çizdi. Anne Marie, kayda alınan bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede binlerce kişinin izlediği videoya yorumlar da yapıldı. Anne Marie, Beren'in kondisyonuna hayran kaldığını belirterek, "Ben de küçük yaştan beri karate yapıyorum. Kendi çocukluğuma döndüm ve çok keyif aldım" dedi.

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