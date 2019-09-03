Flaş HaberEsenyurt'ta dairede patlama
Son Dakika
Anne Marie, minik hayranıyla karate yaptı
REGNUM Live in Concert 2019'un son sahne performansını gerçekleştiren Anne Marie, konser öncesi minik hayranı Beren Karakaya ile karate yaptı. Dünyaca ünlü şarkıcı Anne Marie ve Beren, 'Empi' katasını birlikte senkronize olarak çizdi....
MAGAZİN 03.09.2019, 09:55
REGNUM Live in Concert 2019'un son sahne performansını gerçekleştiren Anne Marie, konser öncesi minik hayranı Beren Karakaya ile karate yaptı.
Dünyaca ünlü şarkıcı Anne Marie ve Beren, 'Empi' katasını birlikte senkronize olarak çizdi. Anne Marie, kayda alınan bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede binlerce kişinin izlediği videoya yorumlar da yapıldı. Anne Marie, Beren'in kondisyonuna hayran kaldığını belirterek, "Ben de küçük yaştan beri karate yapıyorum. Kendi çocukluğuma döndüm ve çok keyif aldım" dedi.
Dünyaca ünlü şarkıcı Anne Marie ve Beren, 'Empi' katasını birlikte senkronize olarak çizdi. Anne Marie, kayda alınan bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede binlerce kişinin izlediği videoya yorumlar da yapıldı. Anne Marie, Beren'in kondisyonuna hayran kaldığını belirterek, "Ben de küçük yaştan beri karate yapıyorum. Kendi çocukluğuma döndüm ve çok keyif aldım" dedi.
28°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Röportaj & Söyleşi Tümü
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
Namaz Vakti 03 Eylül 2019
|İmsak
|04:55
|Güneş
|06:25
|Öğle
|13:09
|İkindi
|16:48
|Akşam
|19:42
|Yatsı
|21:06
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Denizlispor
|3
|7
|4. Çaykur Rizespor
|3
|7
|5. Trabzonspor
|3
|5
|6. Ankaragücü
|3
|5
|7. Sivasspor
|3
|4
|8. Beşiktaş
|3
|4
|9. Galatasaray
|3
|4
|10. Antalyaspor
|3
|4
|11. Gazişehir
|3
|4
|12. Malatyaspor
|3
|3
|13. Konyaspor
|3
|3
|14. Başakşehir
|3
|3
|15. Kayserispor
|3
|1
|16. Kasımpaşa
|3
|1
|17. Göztepe
|3
|1
|18. Gençlerbirliği
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|3
|7
|3. Fatih Karagümrük
|3
|7
|4. Bursaspor
|3
|6
|5. Adana Demirspor
|3
|5
|6. Keçiörengücü
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|4
|8. Erzurum BB
|3
|4
|9. Osmanlıspor
|3
|4
|10. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|11. Altay
|3
|4
|12. Menemen Belediyespor
|3
|4
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. Arsenal
|4
|7
|6. Everton
|4
|7
|7. West Ham
|4
|7
|8. M. United
|4
|5
|9. Tottenham
|4
|5
|10. Sheffield United
|4
|5
|11. Chelsea
|4
|5
|12. Burnley
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|4
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|3
|9
|2. Athletic Bilbao
|3
|7
|3. Sevilla
|3
|7
|4. Levante
|3
|6
|5. Real Madrid
|3
|5
|6. Osasuna
|3
|5
|7. Deportivo Alaves
|3
|5
|8. Barcelona
|3
|4
|9. Granada
|3
|4
|10. Valencia
|3
|4
|11. Celta de Vigo
|3
|4
|12. Real Valladolid
|3
|4
|13. Real Sociedad
|3
|4
|14. Mallorca
|3
|3
|15. Real Betis
|3
|3
|16. Villarreal
|3
|2
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
|20. Leganés
|3
|0