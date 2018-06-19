Altın Nar Festivali'nde Aleyna Tilki ve Koray Avcı konseri

Kemer ilçesinde Altın Nar Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Aleyna Tilki ve Koray Avcı konser verdi. Aleyna Tilki, genç hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Koray Avcı ise sahneden inip hayranlarının yanına gelince izdihama neden oldu.



Kemer Belediyesi tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenen Altın Nar Kültür ve Sanat Festivali'nin ikinci gününde Aleyna Tilki ve Koray Avcı sahneye çıktı. Yaklaşık 14 bin kişinin doldurduğu stadyuma yoğunluk nedeniyle birçok kişi giremedi. Saat 21.00'de ilk olarak sahneye gençlerin sevgilisi Aleyna Tilki çıktı. Ayağının tozuyla ABD'den geldiğini söyleyen Aleyna Tilki, yaz konserlerinin Altın Nar Kültür ve Sanat Festivali ile başladığını söyledi. Yaklaşık 1 saat sahnede kalan Aleyna Tilki'nin şarkılarına hayranları da eşlik etti.



Aleyna Tilki'nin ardından sahneye Koray Avcı çıktı. Hayranlarının yoğun ilgi gösterdiği Koray Avcı, sahneye atılan ve üzerinde fotoğrafının bulunduğu tişörtü imzaladı. Sahneden inip izleyicilerin yanına kadar gelen Koray Avcı izdihama neden oldu. 3 saate yakın sahnede kalan Koray Avcı, performansıyla izleyenlerden tam not aldı.



Yaptığı albümlerin sürekli üst sıralarda olduğunu söyleyen Koray Avcı, "Yaptığım albümlerde kendimi bir yerlere getirmek yerine insanların hayatlarına bir şeyler vermeye çalışıyorum. Bunu becerebiliyorsam ne mutlu bize. O zaman şöyle söyleyelim; sizin için değer efendim" dedi.



Kemer Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Gül, eşi Neşe Gül ve kızları Lavin Gül ile birlikte Aleyna Tilki ve Koray Avcı'ya çiçekle festivalin simgesi olan kupa verdi.



Festivalin 3'üncü günü olan bugün Ali Altay ve Volkan Konak sahne alacak. Festival, havai fişek gösterisiyle son bulacak.