Ali Özgaentürk'ün 50'nci sanat yılı, ünlüleri Adana'da buluşturacak

Eray ŞEN / ADANA, () - YÖNETMEN Ali Özgentürk'ün 50'nci sanat yılı, memleketi Adana'da özel bir programla kutlanacak. 20 Mayıs'taki kutlamaya Türkan Şoray, Halil Ergün ve Ali Özgentürk'ün filmlerinde rol alan, ayrıca Adanalı çok sayıda ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu katılacak.

Yaşar Kemal Kültür Merkezi'ndeki program saat 20.00'de başlayacak. Seyhan Belediyesi 2'nci Sanat Günleri kapsamındaki gecede Ali Özgentürk'ün filmlerinin ünlü oyuncuları ve Adanalı sinema sanatçıları bir araya gecelek. Türkan Şoray, Halil Ergün, Suna Selen Sümer, Gülsen Tuncer, Ayşe Kökçü, Gökhan Mete, Elif İnci, Cengiz Sezici, Rıza Akın, Yönetmen Engin Ayça, yazar Burçak Evren ile yazar Orhan Kemal'in çocukları Işık ve Nazım Öğütçü de katılımcılar arasında bulunuyor.

EN İYİ FİLMİM HAYATIM

Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın evsahipliğinde gerçekleşecek etkinliklerde ünlü yönetmenin arşivinden oluşan bir de sergi açılacak. Sanatçının daha önce arşivini bağışladığı Kadir Has Üniversitesi'nin hazırlayacağı, küratörlüğünü Didem Güntay Önal'ın yaptığı 'En İyi Filmim Hayatım' adlı sergi, saat 19.30'da Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde izlenime sunulacak ve 2 gün boyunca ziyaret edilebilecek.

FİLM GÖSTERİMİ YAPILACAK

Program kapsamında 21 Mayıs'ta Özgentürk'ün önemli filmlerinden 'Hazal' ve 'Bekçi'nin gösterimi yapılacak. Sinematek işbirliği ile gerçekleşecek film gösterimlerine yönetmenin yanı sıra Türkan Şoray ve Halil Ergün de katılarak izleyicilerle söyleşi yapacak. Başkent Üniversitesi Kışla Sağlık Yerleşkesi Toplantı Salonu'ndaki gösterimlerde Hazal 13.30'da, Bekçi 15.30'da izleyici ile buluşacak.

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