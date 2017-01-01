Ali Ağaoğlu, yeni yıla Uludağ'da girdi

AĞAOĞLU Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, 2017 yılına Uludağ'da sahibi olduğu otelde ailesiyle birlikte girdi.

Yılbaşı gecesi için Uludağ'daki sahibi olduğu oteli tercih eden Ali Ağaoğlu, yeni yıla ailesi ve hafta başında görkemli bir düğünle dünya evine giren kızı Sena Kırcal ile damadı Koray Kırcal ile birlikte girdi. Gecede eşi Semra Ağaoğlu ile dans eden Ali Ağaoğlu, 2016 yılının hem dünya hem de ülkemiz için çok zor bir yıl olduğunu söyledi, 2017'nin sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini istedi.