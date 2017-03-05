Ali Ağaoğlu'ndan kızı Sena'ya Uludağ'da ikinci düğün

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, () - AĞAOĞLU Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, 24 Aralık’ta Çırağan Sarayı’nda dünya evine giren kızı Sena ve damadı Koray için Uludağ’da ikinci düğün organizasyonunu gerçekleştirdi.

Ali ve Semra Ağaoğlu’nun kızı Sena Ağaoğlu ile Hülya ve Mustafa Kırcal’ın oğlu Koray Kırcal için ikinci kez düğün töreni düzenlendi. Ali Ağaoğlu’nun Uludağ’daki otelinde aile bireyleri için düzenlenen görkemli düğünde, çiftin nikahını Bursa Osmangazi Belediyesi’nden nikah memuru Erdal Geç kıydı. Gelin ve damadın nikah şahitleri Ömer Ağaoğlu, Rahmi Ağaoğlu, Hüseyin Ağaoğlu, Yakup Ağaoğlu, Fatma Çakır ve Nuriye Tellioğlu oldu. Nikah töreninin ardından 12 katlı dev pasta kesildi. Konuklar otelin terasından kendileri için düzenlenen havai fişek gösterisini izledi.

Trabzon başta olmak üzere Türkiye’nin birçok kentinde yaşayan akrabalarını özel araç ve otobüslerle Uludağ’a taşıyan Ağaoğlu, misafirlerine düğüne özel Karadeniz yemekleri ikram etti. Gecede sahneye çıkan Trabzonlu sevilen sanatçı Onay Şahin, konukları yöresel şarkılarla coşturdu.

Gecede ayrıca, aile bağlarını güçlendirmek amacıyla kurulan İbrahimağaoğlu Derneği tarafından Ali Ağaoğlu’na teşekkür plaketi verildi. Ali Ağaoğlu “Bütün ailemi Çırağan Sarayı’ndaki düğüne çağıramadığım için oldukça üzgündüm ve bu içimde uzun zamandır ukde olarak kalmıştı. Bu sebeple geleneksel Ağaoğlu aile buluşmamızı düğün ile taçlandırmaya karar verdim. Benim için asıl düğün bugün oldu. Hepinize geldiğiniz için minnettarım. Allah bana, benim en değerli varlığım olan ailemle bir arada olmayı nasip etti. Bugüne kadar çok fazla ödül aldım ama bu ödülün anlamı benim için çok başka’’ dedi.

Düğün eğlencesi geç saatlere kadar devam etti.

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