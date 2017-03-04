Ali Ağaoğlu'na sürpriz doğum günü kutlaması

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,()- İŞADAMI Ali Ağaoğlu için, kızı Sena Ağaoğlu’nun kına gecesi öncesinde sürpriz doğum günü düzenlendi. Ağaoğlu kutlama nedeniyle gözyaşlarını tutamadı.

Geçen yıl 24 Aralık'ta Çırağan Sarayı’nda yapılan düğün töreniyle dünya evine giren Ağaoğlu Yönetim Şirketler Grubu Yönetim Grubu Başkanı Ali Ağaoğlu’nun kızı Sena Ağaoğlu ve Bursalı İşadamı Koray Kırcal için Ağaoğlu My Mount Otel'de ikinci bir düğün töreni düzenlendi. Kızının kına gecesi öncesi, Ali Ağaoğlu’na kayak pistinde, kayak ve snowboard öğretmenleri süpriz bir doğum günü kutlaması yaptı. Ağaoğlu için meşaleli ve pankartlı görsel bir şölen düzenlendi.

Şovun sonunda konuşan Ağaoğlu, “Benim için çok farklı oldu. Çok sevdiğim kayak hocaları gerçekten sürpriz yapmışlar, çok teşekkür ederim. Dağın asıl emekçileri onlar. Bu ikinci düğünü tamamen Ağaoğlu akrabaları ile birlikte yapacağız. Asıl düğünü 24 Aralık’ta yapmıştık. Maalesef mekandan dolayı hiçbir akrabamı çağıramamıştım. Buraya bin 200 kişi geldi. Otel de ancak bunu karşıladı. Onlarla beraber 2 gün 2 gece ikinci düğün yapacağız. Damadım Koray, müeebete mahkum oldu. Çift dikiş nikah yapmış olduk, daha da kurtuluş yok demektir” dedi.

Kaç yaşına girdiniz sorusuna 22 diye cevap veren Ağaoğlu, pastane kesimi öncesi duygusal anlar yaşadı, gözyaşlarına hakim olamadı.

FOTOĞRAFLI