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Aleyna Tilki, Kastamonu Bozkurt'ta hayranlarını coşturdu

Gürkan Yılmaz/BOZKURT(Kastamonu), ()-  KASTAMONU'nun Bozkurt İlçesi'nde sahneye çıkan şarkıcı Aleyna Tilki hayranlarını coşturdu. Bozkurt İlçesi'nde düzenlenen Kurban Bayramı Şenliği'nde dün gece  genç şarkıcı Aleyna Tilki sahneye...

Aleyna Tilki, Kastamonu Bozkurt'ta hayranlarını coşturdu

Gürkan Yılmaz/BOZKURT(Kastamonu), ()-  KASTAMONU'nun Bozkurt İlçesi'nde sahneye çıkan şarkıcı Aleyna Tilki hayranlarını coşturdu.
Bozkurt İlçesi'nde düzenlenen Kurban Bayramı Şenliği'nde dün gece  genç şarkıcı Aleyna Tilki sahneye çıktı. Bozkurt Tarih Meydanı'nda yaklaşık 2 bin kişiye konser veren Tilki, albümünde yer alan ve son günlerin öne çıkan şarkılarını söyledi. Hayranları da genç şarkıcının şarkılarına bir ağızdan eşlik etti. Aleyna Tilki, konserlerinde türkü söylemeye daha çok önem verdiğini söyledi. Aleyna Tilki, konserde Volkan Konak, Zülfi Livaneli ve Selda Bağcan'ın türkülerini söyledi. Bozkurt Belediye Başkanı Abdullah Bozkurt Ekeşe tarafından genç şarkıcıya çeşitli hediyeler verildi. Yaklaşık 1.5 saat sahnede kalan Aleyna Tilki konser ardından ilçeden ayrıldı.

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