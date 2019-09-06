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'Alaşehir 2'nci Üzüm Festivali'nde Koray Avcı konseri
MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, bu yıl 2'ncisi düzenlenen 'Üzüm Festivali'nde konser veren şarkıcı Koray Avcı, sevilen şarkılarıyla hayranlarını coşturdu. Şarkıcı Koray Avcı, 'Alaşehir 2'nci Üzüm Festivali' kapsamında, Alaşehir...
MAGAZİN 06.09.2019, 09:36
MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, bu yıl 2'ncisi düzenlenen 'Üzüm Festivali'nde konser veren şarkıcı Koray Avcı, sevilen şarkılarıyla hayranlarını coşturdu.
Şarkıcı Koray Avcı, 'Alaşehir 2'nci Üzüm Festivali' kapsamında, Alaşehir Stadı'nda düzenlenen konserde hayranlarıyla buluştu. Zaman zaman yağan yağmura rağmen konseri yaklaşık 15 bin kişi izledi. Avcı, konserinde, kendi albümlerindeki sevilen şarkılarının yanı sıra Neşet Ertaş, Cem Karaca, Barış Manço, Müslüm Gürses ve Mahzuni Şerif dahil çok sayıda sanatçının eserlerini de seslendirdi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Avcı, bazı şarkılarını hayranları ile birlikte söyledi. Avcı, bazı şarkı ve türkülerdeki dansları ile de dikkat çekti.
Konserinin bir bölümünde engelli hayranı Anıl Yener'in (25) yanına giden Koray Avcı, 'Ellerimde Çiçekler' isimli parçayı beraber söyledi. Havai fişek gösterisiyle sona eren konserin sonunda Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Koray Avcı'ya çiçek verip, Alaşehir üzümü hediye ederek, katkısı için teşekkür etti.
Şarkıcı Koray Avcı, 'Alaşehir 2'nci Üzüm Festivali' kapsamında, Alaşehir Stadı'nda düzenlenen konserde hayranlarıyla buluştu. Zaman zaman yağan yağmura rağmen konseri yaklaşık 15 bin kişi izledi. Avcı, konserinde, kendi albümlerindeki sevilen şarkılarının yanı sıra Neşet Ertaş, Cem Karaca, Barış Manço, Müslüm Gürses ve Mahzuni Şerif dahil çok sayıda sanatçının eserlerini de seslendirdi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Avcı, bazı şarkılarını hayranları ile birlikte söyledi. Avcı, bazı şarkı ve türkülerdeki dansları ile de dikkat çekti.
Konserinin bir bölümünde engelli hayranı Anıl Yener'in (25) yanına giden Koray Avcı, 'Ellerimde Çiçekler' isimli parçayı beraber söyledi. Havai fişek gösterisiyle sona eren konserin sonunda Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Koray Avcı'ya çiçek verip, Alaşehir üzümü hediye ederek, katkısı için teşekkür etti.
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