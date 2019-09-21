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Alanya'da renkli parti
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 'Holifest- Powder Color Party'de bir araya gelen yerli ve yabancı tatilciler, müzik eşliğinde dans edip, toz boyaları birbirine atarak eğlendi, renkli görüntüler ortaya çıktı. Türkiye'de ünlülerin...
MAGAZİN 20.09.2019, 17:43
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 'Holifest- Powder Color Party'de bir araya gelen yerli ve yabancı tatilciler, müzik eşliğinde dans edip, toz boyaları birbirine atarak eğlendi, renkli görüntüler ortaya çıktı.
Türkiye'de ünlülerin dövmecisi olarak bilinen Cleopatra Ink'in düzenlediği Powder Color Party'ye yerli yabancı yaklaşık 1000 kişi katıldı. Havuz başında başlayan partide DJ'in çaldığı hareketli parçalar eşliğinde havuza gelen dansçı kızlar ve animasyon ekibi şov yaptı. Partide katılımcıların hepsine partinin sloganlarının yer aldığı geçici dövmeler yapıldı. Ardından başlayan köpük partisinde ise eğlence severler havuza püskürtülen köpükle müzik eşliğinde eğlendi.
BOYA SAVAŞI
Partinin son kısmında ise tüm katılımcılar sahile indi. Parti görevlilerinin yönlendirmesiyle 10'dan geriye sayan tatilciler toz boyaları havaya fırlattı. Etrafı rengarenk yapan tatilciler toz boyaları birbirlerine fırlatarak eğlendi.
Cleopatra Ink Şube Sahibi Aldulselam Dursun, etkinliğin amacının personelini yoğun geçen turizm sezonunda motive etmek ve dövme turizmi için ilçeye gelen tatilcilere farklı bir eğlence sunmak olduğunu söyledi. Tüm sahilin renklere boyandığı partinin sonunda ise katılımcılar denize girerek eğlenceye suda devam etti.
Türkiye'de ünlülerin dövmecisi olarak bilinen Cleopatra Ink'in düzenlediği Powder Color Party'ye yerli yabancı yaklaşık 1000 kişi katıldı. Havuz başında başlayan partide DJ'in çaldığı hareketli parçalar eşliğinde havuza gelen dansçı kızlar ve animasyon ekibi şov yaptı. Partide katılımcıların hepsine partinin sloganlarının yer aldığı geçici dövmeler yapıldı. Ardından başlayan köpük partisinde ise eğlence severler havuza püskürtülen köpükle müzik eşliğinde eğlendi.
BOYA SAVAŞI
Partinin son kısmında ise tüm katılımcılar sahile indi. Parti görevlilerinin yönlendirmesiyle 10'dan geriye sayan tatilciler toz boyaları havaya fırlattı. Etrafı rengarenk yapan tatilciler toz boyaları birbirlerine fırlatarak eğlendi.
Cleopatra Ink Şube Sahibi Aldulselam Dursun, etkinliğin amacının personelini yoğun geçen turizm sezonunda motive etmek ve dövme turizmi için ilçeye gelen tatilcilere farklı bir eğlence sunmak olduğunu söyledi. Tüm sahilin renklere boyandığı partinin sonunda ise katılımcılar denize girerek eğlenceye suda devam etti.
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|5
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|5
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|4
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|7
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|5
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|4
|4
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|4
|4
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|4
|4
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|4
|4
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|3
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|4
|1
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|0