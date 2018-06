Alanya'da Emel Sayın rüzgarı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bu yıl 18'incisi düzenlenen Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali'nin ikinci gününde sanatçı Emel Sayın sahneye çıktı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Sayın, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Radyo D, Dream ve Dream Türk'ün medya sponsorluğunu üstlendiği Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali'nin ikinci gününde sahne etkinlikleri saat 20.30'da DJ Funky C performansıyla başladı. Yaklaşık 1.5 saat mikser başında kalan DJ, konsere katılan yaklaşık 15 bin kişiyi çaldığı hareketli parçalarla coşturdu. Sahne performansında Türkçe ve yabancı birçok şarkıya yer veren DJ Funky C, saat 22.00'da sahneyi sanatçı Emel Sayın'a bıraktı.

'TERTEMİZ BİR ŞEHİR'

Sahne öncesinde gazetecilere röportaj veren Emel Sayın, Alanya'yı çok beğendiğini belirterek, "Alanya çok güzel bunu samimiyetle söylüyorum. Çok eskiden gelmiştim ama şimdiki haliyle daha güzel geldi. Sempatik, bakımlı, tertemiz bir şehir. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali'ne katılmak çok güzel ve benim için çok gurur verici. Diliyorum ki çok uzun zaman ve uzun seneler sürsün bu festival, sonsuza kadar devam etsin. Bu davet için de teşekkürlerimi iletiyorum sayın belediye başkanına ve Alanya halkına çok teşekkür ediyorum. Konser programlarım çok yoğun. Geçen sezon da öyle geçti. Önümüzdeki günlerde de yoğun programlar var. İnşallah onları gerçekleştirmek için çalışacağız" dedi.

'BAŞROLDE EMEL SAYIN'

Gazetecilere açıklamasının ardından festivalin sunuculuğunu yapan Radyo D'nin sevilen programcısı 'Sarı Şeker' olarak bilinen Sema Eryiğit Emek'in, 'Başrolde Emel Sayın' anonsuyla sunmasının ardından seyircilerin alkış seliyle birlikte Emel Sayın sahneye çıktı. Üzerinde turkuaz rengi gümüş taşlarla süslenmiş şık elbisesiyle sahneye gelen Emel Sayın konserine ünlü şarkısı 'Yalancı Yarim' ile başladı. Sayın, konserinde kendinin de rol aldığı filmler başta olmak üzere Yeşilçam'da seyirciyle buluşan şarkılarını seslendirdi.

ÖZÇEKİM RİCASINI KIRAMADI

Şarkı arasında sahneye davet edilen Alanya Belediye Başkanı MHP'li Adem Murat Yücel, Emel Sayın'a üzerinde portresi resmedilmiş su kabağıyla Alanya Belediyesi Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi kursiyerlerinin yaptığı nazar boncuğu işleme tablosunu hediye etti. Üzerinde resmi olan su kabağına çok şaşıran Sayın, "Bir kabağın üzerinde bu kadar güzel görüneceğimi hiç düşünemezdim" dedi. Hediyeleri çok beğenen Emel Sayın, hediyeyi getiren down sendromlu Duygu'nun özçekim ricasını da geri çevirmedi. Fotoğraf çekiminin ardından seyircilerin ısrarını da kırmayan Emel Sayın, Başkan Adem Murat Yücel ile seyircilere dönerek özçekim yaptı. Belediye Başkanı Yücel "Sizin Alanya muzunu çok sevdiğinizi duyduk" diyerek Emel Sayın'a bir bağ da muz hediye etti. Kendisine belediye başkanı tarafından takı, muz lifinden taç ve plaket verilen Emel Sayın, "Beni çok şımartıyorsunuz" diyerek teşekkür etti. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Sayın birbirinden sevilen şarkılarıyla hayranlarına müzik dolu gece yaşattı.

Festival 3'üncü gününde DJ Haluk Sarıtaş performansı ve ardından da Ebru Gündeş konseriyle son bulacak.



