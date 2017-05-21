Alanya'da Candan Erçetin rüzgarı

Engin ANAK / ALANYA(Antalya), () - ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde 17'ncisi düzenlenen Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali'nin ilk gününde sanatçı Candan Erçetin hayranlarıyla buluştu.

Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali kapsamında belediye binasının arkasına kurulan sahneye ilk olarak DJ Emrah Karaduman çıktı. Yaklaşık 1 saatlik performansın ardından sahneden 10'uncu Yıl Marşı'yla inen Karaduman'ın ardından Candan Erçetin sahneye çıktı. Beyaz dantel işlemeli şık elbisesiyle dikkati çeken Erçetin, konsere 1997 yılında seslendirdiği unutulmaz şarkısı 'Yalan' ile başladı. Şarkıyı söylediği sırada fişek gösterisi nedeniyle kirlenen sahne için şarkısına ara veren Candan Erçetin görevlilerden sahneyi temizlemesini rica etti.

SU KABAĞINDAN PORTRESİ HEDİYE EDİLDİ

Sahne performansına 'Olmaz' şarkısıyla devam eden Candan Erçetin'e şarkı arasında sahneye gelen Alanya Belediye Başkanı MHP'li Adem Murat Yücel, üzerinde portresi çizilmiş olan sukabağı, aynı zamanda Alanya Turizm Sanat Festivali'nin de simgesi olan ve Alanya Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen 'Sevgi Taşı'nın minyatürünü hediye etti.

Kendisinin de arkeoloji eğitimi aldığını belirten Candan Erçetin, öğrencilik yıllarında arkeoloji çalışmaları için Antalya, Kemer ve Alanya'ya birçok kez geldiğini anlattı. Öğrencilik yıllarının ardından uzun süre gelmediği Alanya'yı bugün gördüğünde hayran kaldığını vurgulayan Erçetin, Alanya'daki ilk konserini verdiğini kaydetti.

İŞARET DİLİYLE ŞARKI SÖYLEDİ

Hediyelerin ardından sahneye gelen Radyo D'nin sunucusu Sema Eryiğit Emek, sosyal bir proje kapsamında Candan Erçetin ile tanışmak isteyen kız ve engelli erkek çocuğunu sahneye getirerek sanatçıyla tanıştırdı. Konseri engellilerin de seyrettiğini öğrenen Candan Erçetin, 1997 yılında seslendirdiği ve klibinde işaret diliyle söylediği 'Onlar Yanlış Biliyor' adlı parçasını işaret dili eğitmenleri eşliğinde söyledi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Candan Erçetin hayranlarından bolca alkış aldı.

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