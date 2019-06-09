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Alaçatı'da tatilciler Kenan Doğulu ile coştu

İZMİR'in Çeşme ilçesinde sahne alan ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, tatilcileri doyasıya eğlendirdi. Pop müziğin güçlü seslerinden Kenan Doğulu, yaz konserlerine Çeşme'nin tatil cenneti mahallesi Alaçatı'dan başladı. Dün, konser alanında...

Alaçatı'da tatilciler Kenan Doğulu ile coştu
İZMİR'in Çeşme ilçesinde sahne alan ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, tatilcileri doyasıya eğlendirdi.
Pop müziğin güçlü seslerinden Kenan Doğulu, yaz konserlerine Çeşme'nin tatil cenneti mahallesi Alaçatı'dan başladı. Dün, konser alanında hayranlarıyla bir araya gelen Kenan Doğulu, dinleyenleri doyasıya eğlendirdi. Doğulu, ilginin yoğun olduğu konserinde eski ve yeni albümündeki  'İlk Adımı Sen At', 'Boş Sayfa', 'Aşk ile Yap', 'Tek Kürekçim', 'Yaparım Bilirsin', 'Kandırdım' ve 'Issız Ada' gibi sevilen şarkılarını seslendirdi. Şarkılarının bazılarını hayranları ile birlikte seslendiren Doğulu'nun sahne performansı beğenildi.

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