Ahmet Mekin'in mutlu günü

Süleyman EKİN/ANTALYA, () - TÜRK sinemasının emektar oyuncusu Ahmet Mekin'in torunu 30 yaşındaki Mehmet Oğul Geven, Antalya'daki düğünle hayatını 24 yaşındaki İlayda Kotak ile birleştirdi. Nikahta gözyaşlarını tutamayan Mekin, "Şimdi sırada torunumun çocuğunu görmek var" dedi.

Türk sinemanın ünlü oyuncusu Ahmet Mekin'in Antalya'da yaşayan kızı Zeynep ve eşi Ahmet Geven'in oğulları Mehmet Oğul Geven, İlayda Kotak evlendi. İkisi de Antalya Havalimanı'nda çalışan meslektaşların düğünü Club Hotel Sera'da yapıldı. İki yıl önce tanışan ve ilişkilerini evlilikle taçlandıran çiftin nikahını Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel kıydı. Başkan Türel, genç çifte mutluluklar diledi.

Ahmet Mekin, kalabalık bir davetli topluluğunun katıldığı gecede torunu Mehmet Oğul Geven'in nikahı kıyılırken gözyaşlarını tutamadı. Davetlilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan 85 yaşındaki Mekin, “Şimdi sırada torunumun çocuğunu görmek var" dedi.

Damadın babası gazeteci Ahmet Geven'i bu mutlu gününde meslektaşları ve arkadaşları da yalnız bırakmadı.



FOTOĞRAFLI