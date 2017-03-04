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Ağaoğlu düğün öncesi akrabalarına sucuk partisi düzenledi

Berktuğ ÖNCÜ- Haluk KAFAR/BURSA, () - AĞAOĞLU Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, Uludağ’da ağırladığı 2 bin yakınına, tek renk kaban giydirip horon teperek karlar üzerinde sucuk partisi düzenledi. 2 bin yakını,...

Ağaoğlu düğün öncesi akrabalarına sucuk partisi düzenledi

Berktuğ ÖNCÜ- Haluk KAFAR/BURSA, () - AĞAOĞLU Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, Uludağ’da ağırladığı 2 bin yakınına, tek renk kaban giydirip horon teperek karlar üzerinde sucuk partisi düzenledi. 2 bin yakını, oteller bölgesinde müzik eşliğinde yürüyüş yaptı. 
İşadamı Ali Ağaoğlu, kızı Sena Ağaoğlu için Uludağ'da ikinci kez dün gece kına eğlencesi düzenledi. Yaklaşık 2 bin yakınının katıldığı davette Sena Ağaoğlu Kırcal, İstanbul'dan sonra Uludağ'daki kına gecesinde de kendisi için özel olarak hazırlanan tahta oturdu. Annesi Semra Ağaoğlu kızının yanından bir an olsun ayrılmazken, gecede dans ve ışık gösterisi yapıldı.
Geceye Karadeniz'in sevilen sanatçısı Hülya Polat şarkılarıyla renk kattı. Eline kına yakılan Sena Ağaoğlu Kırcal, gecenin ilerleyen saatlerinde babası Ali Ağaoğlu ve aile üyelerinin yanına indi. Müziğe kendini kaptıran Ali Ağaoğlu daha sonra yanına eşi Semra, oğlu Alican Ağaoğlu ve damadı Koray Kırcal'ı alarak karşılıklı oynadı.
Kızı Sena Ağaoğlu Kırcal'ın, İstanbul'daki görkemli düğününden sonra Uludağ'daki ikinci  düğünü için kına gecesine katılan 2 bin yakınını Uludağ’da Ağaoğlu My Mountain Otel'de ağırlayan işadamı Ali Ağaoğlu, bugün de mangalın başına geçerek sucuk pişirdi. Açık havada horon eşliğinde gönüllerince eğlenenen Ağaoğlu ve akrabaları, Uludağ birinci bölgeden, ikinci bölgeye kadar toplu yürüyüş düzenledi. Herkesin turuncu kaban giydiği sucuk partisi, otelin önünde çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.
Ağaoğlu kızı için ikinci düğünü bu akşam Uludağ'da yapacak.

FOTOĞRAFLI

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