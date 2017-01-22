7 ayda 41 kilo veren Cengiz Kurtoğlu'ndan iki albüm sürprizi

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () - GEÇİRDİĞİ mide ameliyatı ile 7 ayda 41 kilo veren Cengiz Kurtoğlu, iki yeni albümle sahnelere dönmeye hazırlanıyor. Artık daha sağlıklı beslendiğini belirten Kurtoğlu, kep ve önlük giyip ızgara başında balık pişirdi.

Fantezi ve arabesk müziğin sevilen ismi Cengiz Kurtoğlu, bir arkadaşının düğün töreni için Antalya'ya geldi. Eski Lara Caddesi üzerinde Orhan Akpulat'ın yeni açtığı 'Balıkta' adlı restoranda dostlarıyla bir araya gelen Kurtoğlu, 7 ay önce geçirdiği mide ameliyatının ardından yeni imajı ve kilo vermiş haliyle dikkat çekti.

KENDİ BALIĞINI PİŞİRDİ

Restoranda hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Kurtoğlu, bir ara oturduğu masadan kalkıp balık ızgarasının başına geçti. Şef kepini ve önlüğünü giyen Kurtoğlu, eldivenlerini de taktıktan sonra yiyeceği balığı ızgarada kendisi pişirdi. Önlüklü, eldivenli ve kepli haliyle ızgaranın başından ayrılıp restoranda dolaşan Kurtoğlu, hayranlarına “Nasıl beğendiniz mi" diye sordu. Hayranlarının alkışlarla destek verdiği Kurtoğlu eşi Fadime Kurtoğlu'nun yanına giderek, onun da onayını almayı ihmal etmedi.

"ESKİ KIYAFETLERİM KİME OLURSA ONLAR NASİPLENİYOR"

Kilo vermenin hayatına hareketlilik ve değişiklik getirdiğini belirten Kurtoğlu, 7 ayda 41 kilo verdiğini söyledi. Kiloluyken şeker, tansiyon ve kolesterol gibi birçok hastalığın baş gösterdiğini belirten Kurtoğlu, “Ameliyat olmadan önce çok bilgi edindim. Sağlıklıyım ve mutluyum artık. 130 kilodan 89 kiloya düştüm. Eski elbiselerim de kime olursa onlar nasipleniyor. Eskileri daraltmak oldukça maliyetli olunca yeni kıyafetler aldım. 35 yıl o kiloları taşımışım" dedi.

"AMELİYATTAN ÇIKABİLECEK MİYİM DİYE DÜŞÜNDÜM"

Ameliyat olmadan önce durumu ailesiyle görüştüğünü, ailesinin ameliyatı kabul etmediğini belirten Kurtoğlu, doktorun ikna etmesiyle ailesinin kabul ettiğini söyledi. Önceleri bir tabak kuru fasulye ile 2 ekmek yediğini belirten Kurtoğlu, artık daha düzenli beslendiğini kaydetti. Kurtoğlu, “Hastaneye giderken herkesin aklına geldiği gibi benim de geldi. 'Acaba çıkabilecek miyim' diye düşündüm ama risk yoktu başarılı geçti" dedi.

"İKİ YENİ ALBÜMLE DÖNÜYOR"

En son albümü 'Saklı Düşler'i 2014 yazında çıkaran Kurtoğlu, aradan geçen 3 yılın ardından kilo vererek değiştirdiği hayatını iki yeni albümle renklendirmeye hazırlanıyor. Hakan Altun ile karşılıklı şarkı değişimi yaptıklarını ve böylece bir yeni albüm oluşturduğunu belirten Kurtoğlu, “Hakan Altun ile bir projemiz var. Abi- kardeş olarak birbirimizin parçalarını seslendirip birer albüm çıkaracağız. Onun haricinde kendi sıfır şarkılarımdan oluşan bir albüm de hazırlanıyor. Hakan Altun ile yapacağımız albüm Şubat sonu çıkar. Benim albümüm ise Mayıs sonuna yetişir umuyorum" dedi.

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