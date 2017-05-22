Zonguldak'ta Kibariye coşkusu

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde Uluslararası Osmanlı Çileği Kültür ve Sanat Şenliği'nde konser veren Kibariye, sevilen şarkılarıyla izleyicileri coşturdu.Ereğli Belediyesi tarafından düzenlenen şenlik kapsamında sanatçı Kibariye, sahne aldı. Atatürk Anıtı önündeki konserde birbirinden güzel şarkılarını seslendiren Kibariye'ye izleyicilerde zaman zaman eşlik etti. Kibariye, konseri sırasında Fenerbahçe basketbol takımının Avrupa Şampiyonluğu'nu sahneden anons etti. Ardından orkestrasına Fenerbahçe marşı çaldıran Kibariye, şampiyonluğu kutladı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Kibariye, konser sonunda hayranlarına gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, sanatçıya Osmanlı çileği ve çeşitli hediyeler verdi.

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